Емоції зашкалюють – TOYOTA C-HR

Цілковито новий Toyota C-HR – чуттєвий та захоплюючий, завдяки прекрасному скульптурному дизайну кросовера, неодмінно стане гармонійною складовою активного життя. Забудьте про безперервні зупинки – прийшов час знайти ідеальний рух вашого міста за кермом нового Toyota C-HR.

Стильний та сучасний, виважений та вибагливий, огранений немов діамант, автомобіль Toyota C-HR затьмарить усе. Елегантний, палкий, вишуканий – кожний сантиметр Toyota C-HR наповнений енергією та зрілістю. Здається, що він рухається, навіть коли стоїть на місці.

Шкіряні сидіння, оздоблення преміум-класу – кожна деталь інтер’єру Toyota C-HR повністю унікальна, усі деталі майстерно поєднуються одна з одною. Пасажирський відсік плавно розширюється до кабіни водія, і все під вашим контролем. Всередині Toyota C-HR лише один акцент: це ви.

Новий Toyota C-HR буде представлено в Україні в трьох комплектаціях на вибір – Active, Style, Premium*, у восьми кольорах екстер`єру та чотирьох кольорах інтер’єру.

Створений конструкторами з жагою до перегонів у жилах, автомобіль Toyota C-HR поєднує спритність динамічного хетчбека та комфорт позашляховика. Натисніть на газ і миттєво відчуйте прискорення; поверніть кермо, та освідомте лінійність та чуйність; а з технологією Toyota Safety Sense ви будете захищеними за будь-яких умов.

Оцініть можливості новинки, завітайте в Тойота Центр Тернопіль «Кристал Моторс», що по вул. Микулинецькій та пройдіть тест-драйв на вражаючому Toyota C–HR.

Місто завмирає, коли з’являється він – новий Toyota C-HR!

http://www.kristal-motors.toyota.ua/modelnyj-ryad/toyota-c-hr.htm

https://www.facebook.com/toyotaternopil.com.ua

https://vk.com/toyotaternopil

https://www.instagram.com/toyotaternopil/

* Назви комплектацій є суто умовними, використовуються виключно заради зручності в розподілі переліку параметрів автомобіля та можуть відрізнятися або бути відсутніми в інших документах або матеріалах.