Енергетики повідомили справжню причину знеструмлення Тернополя

У зв’язку із складними погодніми умовами – сильними поривами вітру, на Тернопільщині сьогодні було знеструмлено три високовольтні лінії електропередач 110 кВ. Без електропостачання залишилися три важливі для міста Тернополя високовольтні підстанції 110/10 кВ – «Промислова», «Галицька» та «Загребелля».

«Через сильні пориви вітру, внаслідок обриву грозозахисного тросу, на одній з ліній сталося коротке замикання та обрив проводу на іншій. Третя лінія відімкнулася внаслідок наближення проводів до траверси, що спричинило коротке замикання, — пояснює головний інженер ВАТ «Тернопільобленерго» Степан Бартків. – Таким чином, були знеструмлені три з чотирьох високовольтних пістанцій Тернополя.».

Без електропостачання перебувала більша частина споживачів міста Тернополя та частоково навколишніх сіл. Електропостачання було лише в тієї частини споживачів, які отримують електроенергію від пістанції «Радіозавод».

Без електропостачання споживачі перебували більше години, наразі електропостачання поживачів відновлено, а пошкодженні елекролінії виведено в ремонт.