Фільми, які варто подивитися у різдвяний час

Взимку наш настрій якийсь особливий передсвятковий. Ми в о очікуванні свята, в очікуванні дива та казки. Тому у вільний від роботи та повсякденних справ час хочеться відпочити та розслабитись, подивившись зимовий новорічний фільм , бажано комедію). Пропонуємо вашій увазі 50 кращих новорічних фільмів, які піднімуть ваш настрій!

1. Іронія долі або з легким паром

2. Один вдома 1,2

3. Різдвяна історія

4. Щоденник Бріджит Джонс 1,2

5. Вечори на хуторі біля Диканьки

6. Реальна любов

7. Грінч, викрадач Різдва

8. Кошмар перед різдвом

9. Відпустка по обміну

10. 4 різдва

11. Різдво

12. Сніжна куля

13. Ельф

14. Чарлі і шоколадна фабрика

15. Діти без нагляду

16. Фред Клаус

17. Сім’я напрокат

18.Кучерява Сью

19. Різдвяний котедж

20. Карнавальна ніч

21. Ідеальне Різдво

22. Ноель

23.Дванадцять місяців

24. Бойфренд на Різдво

25. Санта Клаус 1,2,3.

26. Поганий Санта

27. Поки ти спав

28. Денніс – мучитель Різдва

29. Сезон чудес

30. Чародії

31. Полярний експрес

32. Подарунки до Різдва

33. Тариф Новорічний

34. Морозко

35. 8 божевільних ночей

36. Лемоні Снікет: 33 несчатья

37. Елвін і бурундуки

38. Троє і сніжинка

39. Залізничний романс

40. Чудеса на Новий рік

41. Каспер: Різдво привидів

42. Я буду вдома до різдва

43. Інтуїція 4

4. Привіт сім’ї

5. Лускунчик

46. Сім’янин

47.Все, що я хочу на Різдво

48. Місто без Різдва

49. Француз

50. Мільйон на Різдво

Джерело: http://territory-of-good-events.blogspot.com/2012/12/50.html