Новини Тернополя 

ФК “Тернопіль” позбавлена права реєструвати нових футболістів

Irena Прокоментуй!

Днями набули чинності санкції, застосовані КДК ФФУ до низки футбольних клубів на початку 2017 року. ФК “Полтава”, МФК “Миколаїв” та ФК “Тернопіль” не виконали прийняті рішення органів здійснення футбольного правосуддя. Про це у соцмережах поідомляє Vladimir Grebionkin‎. 

Зокрема, ФК “Полтава” позбавлений трьох турнірних очок у поточному розіграші чемпіонату України серед команд першої ліги сезону 2016/17. А ФК “Тернопіль” та МФК “Миколаїв” позбавлені права реєструвати та заявляти нових футболістів до моменту повного виконання прийнятих рішень КДК ФФУ.

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