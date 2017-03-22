Начальник управління поліції охорони в області Олег Іващенко розповів про секрети «домушників»

Начальник управління поліції охорони в Тернопільській області Олег Іващенко розповів про секрети домушників і про те, як захиститися від злодіїв.

Кілька сотень квартир встигли почистити злодії минулого року. Викрадали з домівок усе, що бачили, окрім цього, знаходили цінності, які власники заховали, сподіваючись на те, що їх ніхто не знайде.

У поліції кажуть, найкраще обладнати квартиру системою охорони, у такому випадку “домушники” бояться заходити до оселі. Якщо ж цієї змоги немає, варто дбайливіше ховати заощадження.

То ж у які сховки у першу чергу заглядають злодії, які квартири обирають, та чи є замки, які б їх зупинили, говоримо з Олегом Іващенком, начальником Управління поліції охорони в Тернопільській області.

– То ж куди найчастіше люди ховають власні заощадження?

– Злодії з кожним разом вдосконалюють свої протизаконні навички. Розкривати такі злочини важко, оскільки злочинці награбоване хочуть збути будь якими шляхами, а без речових доказів доказати вину проблематично.

Як би люди не старалися зберегти свої заощадження вдома, мало кому це вдається зробити. Зазвичай, після відвідин непроханих гостей усі схованки залишаються порожніми. Злодії знаходять гроші поміж одягом, це до речі, найпопулярніший варіант де ховають гроші люди. Ще ховають гроші та коштовності у сервант, розкладні дивани, ліжка. Були випадки, коли розрізали матраци, витягали розетки, аби перевірити чи там є цінності. Викручували лампочки у підвісній стелі, витягали вазони з горщиків тощо. Окрім цього, часто люди запихають цінності у музичні інструменти, ховають за картинами чи дзеркалами, навіть у духовках та кастрюлях.

Інколи люди думають, що надійним є закапелок у побутовій техніці. Проте, не слід забувати, що і її виносять з домівок, то ж таких варіант не надійний, бо у такому випадку модна втратити все.

– Виходить, що вдома немає місця, куди б не заглянули злодії?

– На жаль, таких, безпечних місць у домі практично немає. Оскільки досвідчені злодії знають де у першу чергу господарі ховають заощадження. Відтак, можуть навіть знайти та відкрити сейф, якщо такий є у помешканні.

То ж як варіант, якщо на довший час їдете з дому, краще дати коштовності та гроші на зберігання тим, кому ви довіряєте і хто б зміг їх впильнувати, на час вашої відсутності.

– Як обирають об’єкт для грабування крадії?

– Тут є різні способи. Приміром, минулого року злодії пограбували квартиру, перед тим детально відслідковували, коли жінка з дитиною виходить з дому. Кілька днів перед самим пограбуванням імітували відключення світла. Жінка виходила з квартири в пошуках «рубильника». У день пограбування знову знаючи, що в 7:30 – 7:45 вона виходить з дому, відключили світло. Коли вона вийшла з квартири її зв’язали, квартиру пограбували та втекли.

Нещодавно, тернополянин через камеру віддаленого відеоспостереження, яку встановив у квартирі, побачив у помешканні розкидані речі та невідомого чоловіка. Вчасно зателефонувавши до правоохоронців, злодія вдалося впіймати.

Останнім часом багато пограбувань стаються у новобудовах, оскільки там замки майже ідентичні та прості у відмиканні. З квартир брали те, що можна було швидко винести.

– Невже немає замка, який би зупинив злодія?

– Згідно статистики, “домушники”, найчастіше, потрапляють в квартиру зламавши серцевину замка на вхідних дверях. На частку таких крадіжок припадає 50 відсотків усіх злочинів. Будь які двері та замки можна зламати.

Другий улюблений метод – відкрити викруткою або фомкою металопластикове вікно або пробратися в квартиру через відкриту кватирку, використовуючи професійні альпіністське спорядження та навички, якщо це вище третього поверху. До третього поверху злодії-екстремали добираються навіть без спорядження за лічені хвилини.

Багато хто сподівається на те, що металопластикові вікна надійно захистять від злому. Така думка – помилкова. Єдине призначення таких вікон – забезпечення теплозвукоізоляції.

Практика показує, що пластикові вікна дуже легко розкриваються самої звичайною викруткою за наявності певних знань, досвіду та навичок.

Наразі найефективніше ставити сигналізацію у квартиру, а саме зараз, в період до 31 березня діє акція на встановлення сигналізації Управління поліції охорони.

– А яка мета акції?

– З метою посилення захисту майна громадян і протидії квартирним крадіжкам з 15 по 31 березня на території України проходить соціальні акція «Квартира під охорону 2017». За умовами акції, у зазначений період підрозділи поліції охорони зможуть взяти Ваше житло під охорону за половину вартості монтажних послуг, а точніше — ви сплачуєте вартість охоронного обладнання, а монтажні роботи з обладнання помешкання сигналізацією фахівці підрозділів поліції охорони виконують за половину їх вартості

– У чому різниця між приватними охоронними структурами та поліцією охорони?

– Різниця між приватною охоронною фірмою та ПО полягає в тому, що Поліція охорони – єдина в Україні охоронна структура, працівники якої мають визначені Законом права та повноваження на озброєну охорону та застосування владних функцій щодо правопорушників. А в разі прийняття під фізичну охорону об’єкту замовник отримує не одного охоронця, а систему, в яку входить офіцер, що перевіряє службу, наряд групи затримання, що в разі необхідності надасть допомогу.