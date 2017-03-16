Головний поліцейський області Олександр Богомол звернувся до тернополян, які мають дітей

Шановні батьки, звертаюся до вас подбати про безпеку своїх дітей та їх речей! Наголосіть на збереження дорогих мобільних телефонів та планшетів, адже цінні речі провокують та спокушають зловмисників. Поясніть дітям, що вихвалятися дорогою покупкою не варто.

У березні в Тернополі жертвами грабіжника стали двоє школярів – дванадцятирічний хлопчик та дев’ятирічна дівчинка. У хлопчика злочинець смартфон витягнув з кишені, а у дівчинки вирвав з рук, коли вона розмовляла з мамою.

Грабіжника затримали. Йому загрожує до шести років ув’язнення. Однак таких як він, є чимало. Поясніть дітям не вірити та не спілкуватися з незнайомими, а дороговартісні речі слід ховати від сторонніх очей.

До речі…За підтримки прокуратури грабіжника Тернопільський міськрайонний суд взяв під варту, однак вибрав можливість звільнення після внесення застави в сумі 3000 грн. Так, я не помилився, ТРИ ТИСЯЧІ ГРИВЕНЬ. Думаю злочинець скоро буде на волі і поліція буде мати свіжу роботу. Керівник Національної поліції Тернопільщини Олександр Богомол