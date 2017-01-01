Гороскоп для тернополян на 2017 рік від Ванги Тарновської: Овен

У 2017 році Овни-тернополяни не шукатимуть легких шляхів і рішень. Цьогоріч з ними відбудеться якісний перехід до стану активних дій і прийняття непростих рішень, що часто відрізнятимуться від колишньої лінії поведінки. У серпні зорі додадуть нових нот у стосунки з близькими та коханими.

Найвдаліші місяці року — січень і червень: у січні визначаться напрями, на яких варто чекати приємних змін, придивляйтеся до знаків, які подають буденні події. Вже в першому місяці року фортуна буде вас переслідувати. Ще одна хвиля щастя, успіху та причин для посмішок накриє Овнів у червні, багатьом вдасться чкурнути у незабутню відпустку. Буде багато можливостей дозволити собі більше, ніж завжди. Особливо багатим на події буде серпень – з’явиться шанс вивчити якусь з іноземних мов, побувати за кордоном.

У 2017-му зорі радять Овнам приборкати злопам’ятність. З кар’єрою складеться в тих Овнів, які все спланували заздалегідь і прорахували свої кроки наперед. Не варто багато розповідати чужим вухам про свої плани. Ретельно продумайте витрати у квітні, жовтні та листопаді. Будьте привітнішими до оточуючих, карма відпрацює це.

Деяким Овнам рік принесе нових обранців, у деяких забере минулі пристрасті. Цей рік варто почати гідно та не скиглити.

Щасливі вулиці в Тернополі для Овнів: Валова, Кривоноса, Київська. Саме тут вас підстерігатимуть щасливі випадки у 2017 році.

Відомі Овни з Тернопільщини: Володимир Кравець (ректор Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка).