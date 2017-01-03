Гороскоп від відомих тернополян, або Яким буде для нас 2017 рік?

Кожен із нас бодай раз у житті зазирав у гороскоп та мимоволі вірив у те, що пророкують небесні світила. Зірки та планети – це всього лише космічні об’єкти, які не здатні впливати на долю людини. Журналісти «Номер один» також переконані, що не знаки диктують наше майбутнє, а їх носії, які його творять. Тому ми створили свій прогноз за участі відомих осіб краю, які реально (кожен у своїй сфері) творять історію, а тому можуть не просто ділитися припущеннями, а й спрогнозувати, що чекатиме нас у новому 2017 році. Та, звісно, сказати кілька добрих слів-побажань на нашу з вами адресу. Отож:

Овен (21 березня – 20 квітня)

Віктор Мартинюк (дата народження 1.04.1980 р.), в. о. начальника Головного управління Держгеокадастру в Тернопільській області:

– 2017 рік буде успішним для всіх, хто витримав труднощі у 2016-му та пройшов випробування, які надіслала доля. Збройний конфлікт на сході України набуде менш агресивного змісту. Українці, які залишилися на окупованих територіях, почуватимуться спокійніше, хоч ще не до кінця захищеними та повноцінними громадянами України. Учасників АТО будуть і надалі забезпечувати тим, що було обіцяно державою в рамках виконаних ними обов’язків по захисту територіальної цілісності країни. На сході України залишаться тільки контрактники – професійні військовослужбовці, які забезпечуватимуть наш спільний мир та спокій. У 2017 році збройні сутички зменшаться і конфлікт переросте у політичну фазу. В 2017 році всі атовці будуть забезпечені пільгами та привілеями, які обіцяє держава, чим ми зможемо покращити їх соціальне становище. Хто ще не знайшов своєї половинки, отримає бажане у 2017році, але потрібно докласти зусиль.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Олена Степанова (дата народження 18.05.1972 р.), правник:

– Яким я бачу 2017 рік? Сповненим боротьби і відновлення справедливості. Хочеться вірити в те, що спільними зусиллями ми зможемо подолати свавілля мера. Хочеться вірити в те, що прокуратура та МВС розгублять свою толерантність до органів виконавчої влади і будуть справно виконувати взяті на себе зобов’язання, а не лише розповідати про свої повноваження. Щиро бажаю, щоб наші містяни стали приділяти більше уваги діяльності влади і викорінили в собі інертність. Бо жити за принципом «Краде, але хоча б щось робить» суперечить засадам демократичного суспільства. Того суспільства, яке всі прагнуть побудувати. Але чи то цегла бита (бруківка), чи то будівельники ліниві… Я, у свою чергу, не можу передбачити, що відбудеться в 2017-му. Але хочу лише одного для кожного з нас – свободи, рівності, розвитку правової держави. Держави, де закон працює для людей і на людей, а не суперечить їхньому природному праву.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Христина Білінська (дата народження 13.06.1991 р.), громадський активіст, організатор проекту «Наукові пікніки»:

– Однозначно, 2017 рік буде успішним та вдалим для людей, які є цілеспрямованими та наполегливими у досягненні мети. Впевнена, що 2017-тий стане роком відродження української науки. В Тернополі розпочне свою діяльність «Центр науки», в якому будуть працювати стаціонарні наукові платформи. Тут тернополяни матимуть можливість експериментувати та відкривати для себе науку,яка стане додатковим каталізатором для розвитку економіки. Потрібно бути собою, насолоджуватись життям. Мріяти та діяти. Бажаю усім мирного та щасливого Нового 2017 року та веселого Різдва.

Рак (22 червня – 22 липня)

Віктор Овчарук (дата народження 15.07.1974р.), голова Тернопільської обласної ради:

– Важко прогнозувати на цілий рік уперед, але можу впевнено говорити, на чому консолідую свої зусилля. Обов’язково загадаю бажання, щоб закінчилась війна в країні. Разом з депутатським корпусом продовжуватимемо роботу і не збавлятимемо темпів у напрямку підтримки процесу децентралізації. Час для усвідомлення того, що держава починається з кожного з нас. Вірю, що це буде рік економічного і соціального росту як області, так і країни в цілому. Але оскільки мріяти і хотіти замало для реалізації задуманого, тому цей рік буде ще роком великої роботи заради майбутнього.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Ігор Турський (дата народження 18.08.1976 р.), депутат Тернопільської міської ради, голова постійної комісії з питань бюджету:

– Війна, тотальна корупція у верхніх ешелонах влади, нефаховий підхід у підборі управлінських кадрів не додають оптимізму українцям. Новий виток боротьби, політичних протистоянь, корупційних скандалів у 2017 році нам забезпечено. Проте влада навчилась ефективно боротися з протестними настроями людей, оголошуючи “шатуни” і подібні операції. Тому зміна влади може відбутися лише за втручання ззовні (нова стратегія щодо України адміністрації новообраного президента США Дональда Трампа). В іншому випадку доведеться чекати чергових виборів і зміни треба буде відкласти, як мінімум, до 2019 року. Маю надію і сподівання, що ті кроки, котрі було зроблено урядом в економіці, не призведуть до чергового витка інфляції, а до планового розвитку економіки і зростання добробуту людей. Аналізуючи 2016 рік і ту сферу, в якій я фахівець, можу сказати, що місто Тернопіль, однозначно, буде розвиватися. Пріоритетами будуть не лише ремонти доріг, будівництво громадських просторів і т. д., а в першу чергу садочки, школи, спортивні, художні, музичні школи, дитячі заклади охорони здоров’я. Це інвестиція в майбутнє. І ми маємо вже сьогодні такі тенденції. Оптимістичні прогнози – це щоденна праця на результат. Є багато знаків запитань, на котрі треба буде дати відповідь у 2017 році. МАФи, стимулювання розвитку бізнесу, ефективність управлінських кадрів у виконавчих органах влади, визначення чітких стратегічних напрямів для розуміння ефективного розвитку міста – це все очікує нас у 2017 році.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Ліля Мусихіна (дата народження 21.09.1978 р.), волонтер, письменниця:

– Вірю, що ми переможемо. Рік буде важким, і це безперечно. Головне, щоб ми не здавались, залишалися сильними духом. Берегли в собі людяність і вчилися щодня ставати кращими, ніж були вчора.

Терези (23 вересня – 23 жовтня)

Степан Барна (дата народження 9.10.1979р.), голова Тернопільської обласної державноїадміністрації:

– Повернення миру! – це найбільше, чого ми всі чекаємо. Дуже хочеться вірити, що 2017-й буде спокійнішим для наших захисників.

Економіка країни по троши стабілізуватиметься. Тож думаю, що новий рік принесе менше коливань як на фінансових ринках, так і пов’язаних з цим емоціях серед громадян.

Тернопільщину очікує надходження додаткових ресурсів, а значить, будемо будуватися, робити ремонти, відкривати нові об’єкти. Залишиться тенденція до зростання місцевих бюджетів – а це гроші, які вже самі райони, громади будуть вкладати у розвиток інфраструктури.

У соціальному секторі має з’явитися відчуття більшої захищеності. У першу чергу в нас зросте мінімальна зарплата, пенсії та держдопомога будуть і надалі виплачуватись стабільно.

У культурній сфері рік 2017-й буде щедрим на колоритні події. Туристи ще більше полюблять Тернопільщину, але прошу і місцевих жителів подорожувати нашим краєм! У нас маса прекрасних місць для насиченого яскравими враженнями відпочинку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Андрій Кукурудза (дата народження 12.11.1973 р.),керівник громадської організації “Правовий погляд” та адвокат:

– Кожен рік завершується якимось власним аналізом результатів своєї роботи та планами на майбутній. Так само і щодо життя в Україні вцілому. Так сталося, що після революції Гідності особисто я постійно порівнюю життя до неї із сьогоденням. Здавалось би, прийшла нова влада, котра мала б втілювати у життя ідеї, за які люди гинули на Майдані, яка обіцяла викорінювати корупцію та інше зло у цій державі. Упродовж цих двох років я також намагаюся щось змінювати навколо себе. На сьогоднішній день, нажаль, я повністю втратив як довіру до діючої влади, так і надію на те, що вона, як місцева, так і на державному рівні, спроможна хоч щось змінити у цій країні на краще. На сьогодні єдина різниця між нашим життям до революції, за часів Януковича, і після неї, за Порошенка, – це те, що люди в рази збідніли, а влада яка була, така і залишилася. Нажаль, це антидосягнення революції Гідності. Хочу побажати всім Українцям у новому році здоров’я, успіхів, добробуту, сімейного затишку та зміни цієї влади! Слава Україні!

Стрілець (3 листопада – 21 грудня)

Андрій Шкула (дата народження8.12.1986 р.), депутат міської ради Тернополя, голова постійної земельної комісії:

– Зорі на 2017 рік, як сказав тернопільський живий класик, віщують тільки добре. Особливо для українців і ще більше – для тернополян. При новій зарплаті всі будуть тішитися цінами, які, замість зрости, впали. Житло в Тернополі після наради забудовників подешевшає вдвічі. Місцеві суди, на заздрість всій Україні, будуть локально реформовані. Зелені зони очистяться від МАФів та незаконних забудов. Не самі, звісно, а зусиллями активної громади,десятків тисяч громадян, яким не байдуже. Уявляєте цю силу? Не лише своє захищатимуть, а й іншим допомагатимуть. Щиро, наполегливо, з вогником в очах. А ще особисте щастя буде в кожного. Хтось авто з Європи придбає без «державних» переплат, хтось – те саме здешевлене житло. Хтось родину збільшить. А що? Тернопіль, дійсно, добре місто, аби народжувати, ростити, виховувати дітей та творити майбутнє держави. Думаєте, надто утопічно? Можливо! Тоді не покладайтеся на зорі, а стійте за своє. Вірте в краще, проявляйте ефективність на своєму рівні, допомагайте, любіть, співчувайте. А головне – пам’ятаймо: та криза, в якій ми всі сидимо, для песимістів – яма, а для оптимістичних реалістів-розуміння, де низ, а де верх, та добрий вказівник, куди нам рухатись. І якщо не в 2017-му, то в 2027-му прийде добро, воно варте того, аби ми вже зараз починали рухатися.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Леонід Бицюра (дата народження 7.01.1977р.), заступник міського голови Тернополя:

– 2017 рік буде знову достатньо напруженим. Політика, економіка, безпека і далі будуть формуватися стихійно, без стратегічних бачень. Державна влада (Президент, Кабмін, Верховна Рада) переймалися в основному власним самозбереженням, так як населення їй тотально не довіряє. Оскільки у випадку виборів провладним партіям грозить повний провал, вони намагатимуться гасити народне невдоволення за рахунок місцевого самоврядування, тобто спускатимуть потенційні конфлікти на найнижчий рівень. Як приклад, ілюзія передачі бюджетного ресурсу на місця мала на меті чітко проявити мішені таких суспільних атак. Оскільки Україна – де-факто банкрут, політична корупція зашкалює, а реформи набули виключно театрального змісту (децентралізація, бюджетна профанація, декласовані енергетика та транспорт, цирк із поліцією та судами), тому кредитори доволі жорстко і без лояльності вимагатимуть впровадження власного бачення розвитку подій у нашій країні. Тому в 2017 році ми побачимо чимало непопулярних рішень, у тому числі і зміни до Конституції, зокрема щодо територіального устрою, тарифів, девальвації курсу гривні, роздержавлення ефективних держпідприємств, продажу землі, руйнування залишків науки, подальшого скорочення пільг, масового звільнення «непотрібних» лікарів, учителів, бібліотекарів тощо. Для відволікання уваги суспільства від цих гострих проблем «ляльководи» вже майстерно підготували свої фокуси. Телебачення, з якого черпають інформацію 80% населення, сформує необхідну картинку. Роздуми з розумними очима про безвіз, «світ підтримує Україну» та «все вирішать субсидії» стануть основними меседжами влади. Критика й надалі буде виставлятися, як робота агентури Путіна. Спекуляції на темі війни та АТО досягнуть свого максимуму. В регіонах та містах, якщо, звісно, адміністраціям Порошенка вистачить клепки не заважати громадам, врешті-решт мали б зрозуміти, що їм сподіватися ні на кого, а значить відбудеться активізація власних спроб організувати життя та вирішувати власні проблеми самотужки. На Тернопільщині, на мою думку, особливих змін не станеться. Деформована економіка та неефективна структура зайнятості населення тягнутимуть регіон і далі вниз всеукраїнських рейтингів. Надія, що обласні очільники врешті подужають економічну термінологію, мінімальна. Проте, всупереч загальній невтішній економічній ситуації, матимуть успіх окремі бізнес-проекти, започатковані в сільському господарстві, будівництві, ІТ-сфері та машинобудуванні. Тернопіль у 2017 році й надалі залишатиметься острівком розвитку на темній плямі депресивної області. Завдяки активній громаді, безкомпромісним ЗМІ, оновленому депутатському корпусу, вдалому позиціонуванню та ефективній роботі з партнерами, залученню креативної молоді, місто чекатиме багато яскравих проектів. Моє побажання на 2017 рік:дуже сподіваюся, що у цьому році світ перестане думати про українців як націю, що не здатна творити власну державу, перестане сприймати українське суспільство як «незріле». Сподіваюся, українці перестануть вірити брехні і забувати обман.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Микола Люшняк (дата народження 8. 02.1974р.), народний депутат України, член комітету Верховної Ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, аграрій:

– Стратегія комітету і Міністерства АПК на 2017 рік – це розвиток малих сільських територій, це пряма дотація коштів без будь-якого втручання чиновників. Буде реалізована програма щодо відшкодування відсоткової ставки аграрним підприємствам, буде запущена нова форма – це підтримка сільської кооперації, відшкодування за будь-яку вітчизняну техніку, а також буде створено фонд гарантування вкладів. Молода людина, яка хоче займатись агробізнесом, може звернутись у міністерство. АПК має змогу гарантувати кредит, якщо людина не має застави – виставити певну суму за неї, щоб вона спробувала себе у тому чи іншому бізнесі. Це не будуть безкоштовні гроші, але коли маленьке підприємство покаже свій розвиток, тоді Міністерство АПК зменшить суму відсоткової ставки, а також самого кредиту. Багато нововведень буде у 2017 році. Їхня мета- створення стартового майданчика для підприємців. Нова платформа не стане банальною крадіжкою грошей, як це було раніше, до 2014 року, а стане запорукою ефективної роботи і розвитку малих сільських територій. Окрім того, додатковим чинником для розвитку господарств стане і реформа децентралізації, яка вже дала можливість громадам розпоряджатися коштами, а у наступному році надходження до бюджетів зростуть у рази. На 2017 рік було вироблено стратегію бюджетної дотації в сумі заплаченого ПДВ, відшкодовуватимуться кошти господарствам на продукцію, яка сьогодні потребує державної дотації, – це молоко, м’ясо, яйця, овочі, фрукти, цукрові буряки і деякі технічні культури.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Ігор Комендат (дата народження 4.03.1976 р.), начальник Головного управління ДФС у Тернопільській області:

– Насамперед хочеться вірити, що 2017-й таки стане роком миру. Роком, коли повернуться додому наші хлопці-захисники, а в Україні запанує порозуміння між владою та народом. Може, занадто оптимістично, але… Також сподіваюся, що платники та працівники фіскальної служби нарешті порозуміються, що збагнуть прописну істину: не може будь-яка держава існувати без податків, тож хтось ці податки має сплачувати, а хтось – контролювати. Нам немає що ділити, а навпаки – ми разом маємо розбудовувати свою державу, щоб молоде покоління не прагнуло чкурнути якомога швидше закордон, а радше на благословенній Богом землі створювало б сім’ї, виховувало дітей. Щиро вірю, що рік прийдешній подарує нам стабільність, особливо в законодавчих документах, адже це вкрай важливо, особливо для бізнесу. Підприємці не мають з осторогою чекати на “подарунки” в оподаткуванні, а мають спокійно здійснювати свою діяльність, при цьому не ховаючись “у тінь”. Стабільність потрібна і працівникам фіскальної служби, бо 2016 рік був роком кількох хвиль скорочення штатної чисельності. Нехай Новий рік принесе усім нам радість! Щасливого Нового року та веселих Різдвяних свят!