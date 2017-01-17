Графік богослужінь у храмі Різдва Пресвятої Богородиці на Йордана (настоятель о.Йосафат)
Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, за адресою: вул. Київська.
Середа 18 січня (Надвечір’я Богоявлення)
7.00 – Сповідь
7.15 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого
Четвер 19 січня (Богоявлення Господнє)
9:00 –Утрення (сповідь)
10:10 – св.Літургія за здоров’я та Водосвяття
За інф. на сайті храму
Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.