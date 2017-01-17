Графік богослужінь у храмі Різдва Пресвятої Богородиці на Йордана (настоятель о.Йосафат)

Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у храмі Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, за адресою: вул. Київська.

Середа 18 січня (Надвечір’я Богоявлення)

7.00 – Сповідь

7.15 – Вечірня з Літургією св. Василія Великого

Четвер 19 січня (Богоявлення Господнє)

9:00 –Утрення (сповідь)

10:10 – св.Літургія за здоров’я та Водосвяття

За інф. на сайті храму

Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.