Гурт з Тернополя потрапив до півфіналу національного відбору на Євробачення-2017

Гурт з Тернополя СКАЙ потрапив до півфіналу національного відбору на Євробачення-2017.

Як йдеться в повідомленні на сторінці Eurovision Club Ukraine у Facebook, було відібрано 24 виконавця та колективи.

За право представити Україну на поборються Арсен Мірзоян, Міла Нітіч, Віталій Козловський, Aghiazma, Сальто Назад, Green Grey, Rozhden, Vivienne Mort, Пающие трусы, Анастасія Прудіус, Tayanna, Detach, O.Torvald, Illaria, Kadnay, Рома Веремейчик і група Lumiere, MamaRika, Laliko, Melovin, Letay, Panivalkova, С.К.А.Й., Monochromea, Kuznetsov.

Півфіналістів обирали організатори нацвідбору разом із музичним продюсером Костантином Меладзе.