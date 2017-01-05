Новини Тернополя 

Хліб і до хліба – компанія “Агропродсервіс” вітає зі святами (відео)

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Щодня наше агропромислове підприємство працює для того, щоб українські родини мали хліб та до хліба. Щоб працівники, власники паїв, партнери та клієнти були впевнені в надійності нашої компанії, щоби з нею пов’язували своє майбутнє.

Тому вітаємо усіх наших друзів та мешканців Тернопільщини з Новим 2017 роком та Різдвом Христовим!

Щиро бажаємо, щоб праця кожного трудівника була гідно оцінена. Бажаємо перемоги нашій державі, трудової перемоги нашим колективам, щоденної перемоги кожному з нас.

Нехай над нами буде мирне небо, нехай разом з Ісусиком в нас народиться ще один пагінець віри в добро. Здоров’я всім і Божої  благодаті.

З Новим роком та Hіздвяними святами!

 

Генеральний директор компанії «Агропродсервіс» Іван Чайківський.

Директор ПАП «Агропродсервіс» Андрій Баран.

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