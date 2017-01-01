1 січня чекаєте гостей? Цікаві новорічні рецепти вам знадобляться

Чекаєте гостей? Що ж приготувати? Це питання мабуть непокоїть всіх господинь вже не один день. Ще б пак, така можливість повправлятись і всім продемонструвати власні кулінарні таланти. Особливих застільних новорічних традицій в принципі, у нас немає, що з одного боку ускладнює процес вибору, а за іншого – дає фантазії розгулятись!

Відкрию вам невеличку таємницю: будь-яка страва може стати новорічною, якщо її оформити належним чином 😉

Отож, кілька цікавих рецептів для новорічного столу!

Салати

Салат “Сніговички”

Інгредієнти:

червона цибуля – 1 шт.;

часник – 1 зубчик;

зелена цибуля – 1 пучок;

гриби – 400 г;

помідори – 100 г;

оливкова олія – 2 ст.л.;

яйце куряче – 1 шт.;

лимонний сік – 2 ст. л.;

сіль, перець за смаком

Для сніговиків

перепелині яйця – 3 шт.;

курячі яйця: 3 шт.;

варена морква, чорний перець горошком, кунжут.

Спосіб приготування:

Цибулю нарізаємо півкільцями, часник дрібно шаткуємо. Гриби розрізаємо на 4 частини. Зелену цибулю дрібнимо. Помідори розрізаємо на 8 частин. Злегка обсмажуємо цибулю на оливковій олії до прозорості, в кінці додаємо часник. Потім викладаємо на сковорідку гриби і смажимо 3-5 хвилин. Додаємо помідори, зелену цибулю і залишаємо на вогні ще на 3 хвилини. Викладаємо на блюдо, перемішуємо, перчимо, солимо і приправляємо лимонним соком. Зверху натираємо варене яйце. прикрашаємо салат сніговичками.

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Салат “З Новим роком!”

Інгредієнти:

куряче філе – 400 г;

консервовані ананаси – 100 г;

мариновані шампіньйони – 200 г;

твердий сир – 150 г;

варені курячі яйця – 5 шт.;

варені перепелині яйця – 6 шт.;

червоний солодкий перець – ¼ шт.;

варена морква – 1 шт.;

майонез – 250 г;

сік червоної капусти

Спосіб приготування:

Філе відварюємо у підсоленій воді, нарізаємо кубиками. Ананаси та сир теж нарізаємо кубиками, гриби пластинами. Викладаємо салат на велике блюдо у вигляді кола у такій послідовності, змазуючи кожен шар майонезом: філе-ананаси-гриби-сир. Курячі білки та жовтки натираємо на дрібній тертці окремо та покласти нарізно. Білки зафарбовуємо соком червоної капусти та викладаємо на верхню частину салату, жовтки на нижню. Перепелині яйця розрізаємо навпіл, рівномірно розділяємо їх по колу салату – це буде циферблат. З червоного перцю вирізаємо цифри, розміщуємо їх на поверхні яєць. Годинникові стрілки робимо з вареної моркви.

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Салат “Подарунок на Новий рік”

Інгредієнти:

куряча грудка – 1 шт.;

печериці – 300 г;

морква – 1 шт. + для прикраси;

цибуля – 1 шт.;

яблуко – 1 шт.;

волоські горіхи за смаком;

яйця – 4 шт.;

сир – 100 г;

майонез для змащування;

сіль і чорний мелений перець за смаком;

зелень, помідори черрі для оздоблення.

Спосіб приготування:

Курячу грудку відварюємо і нарізаємо кубиками. Печериці чистимо, ріжемо і смажимо разом з подрібненою цибулею на олії до готовності. Моркву відварюємо і натираємо на крупній тертці. Яблуко чистимо і тремо на крупній тертці. Волоські горіхи дрібнимо. Жовтки і білки окремо тремо на тертці. Викладаємо салат шарами, змащуючи майонезом: 1-ий шар – куряча грудка, 2-ий – шампіньйони з цибулею, солимо і перчимо, 3-ий – морква, 4-ий – яблуко, 5-ий – волоські горіхи, 6-ий – жовтки і сир, 7-ий – білки. З сирої моркви вирізаємо тонкі стрічки і прикрашаємо ними салат у вигляді банта. Також оздоблюємо його зеленню і половинками помідорів черрі.

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Салат “Новорічна свічка”

Інгредієнти:

солоні опеньки – 200 г;

консервована кукурудза – 0,5 банки;

цибуля – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

куряче філе – 1 шт.;

сир – 100 г;

яйця – 4 шт.;

часник – 3 зубці;

зелень кропу – 0,5 пучка;

чорний мелений перець за смаком;

олія для смаження;

майонез для заправки;

червоний болгарський перець для оздоблення.

Спосіб приготування:

Куряче філе відварюємо, охолоджуємо і нарізаємо кубиками. Цибулю ріжемо, моркву тремо на крупній тертці і підсмажуємо на олії. Додаємо опеньки, продовжуємо смажити помішуючи. Яйця відварюємо і нарізаємо кубиками, залишивши білки 2 яєць для прикраси. Сир ріжемо кубиками. З кукурудзи зливаємо рідину. Змішуємо всі інгредієнти, перчимо і заправляємо майонезом. Викладаємо салат на тарілку у вигляді кола. Просипаємо тертими на дрібній тертці білками. З сиру робимо свічку, з перцю – полум’я і бантик. Прикрашаємо зеленню кропу, кукурудзою і подрібненим перцем.

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Закуски

Новорічна закуска корзиночки “З Новим роком!”

Інгредієнти:

Картопля – 7-8 шт.;

шпинат – 200 г;

сирок “Дружба” – 1 шт.;

масло вершкове – за смаком;

сіль – за смаком;

яйця перепелині – 10 шт.;

тарталетки-корзиночки – 10 шт.

Спосіб приготування:

Картоплю чистимо, варимо в підсоленій воді. Розминаємо в пюре, додаємо масло та плавлений сирок. Шпинат ріжемо, обсмажуємо на вершковому маслі протягом кількох хвилин. Змелюємо блендером. Додаємо в картопляне пюре та перемішуємо. Перепелині яйця варимо, чистимо. Пюре перекладаємо в кулінарний мішечок з насадкою-квіточкою. В кожну корзинку видавлюємо трошки пюре, ставимо на нього яйце. З мішечка витискаємо пюре навколо яйця, формуючи ялиночку. За бажанням прикрашаємо ялиночки порізаними шматочками помідору або червоного болгарського перцю.

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Закуска “Пінгвінчики”

Інгредієнти:

маслини (без кісточок): 1 банка

морква – 2 шт.;

сир – 100-150 г;

кілька гілочок петрушки для оздоблення

Спосіб приготування:

Моркву чистимо, ріжемо кружальцями, вирізаємо кутики. Більші маслини розрізаємо повздовж і наповнюємо сиром. У менших за розміром маслинах робимо надрізи і вставляємо в них кутики моркви – носики. Наколюємо на шпажки спочатку менші маслини-голівки, потім більші маслини-тулуби, а потім кружальця моркви з вирізаними кутиками-ніжки. За бажанням можна зробити пінгвінам з петрушки “комірчики”.

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Новорічна закуска “Ялинки”

Інгредієнти:

Яйце – 1 шт.;

Сир – 100 г;

вершкове масло -80 г;

борошно – 1 ст.;

червона ікра;

сиркова маса з домашнього сиру;

кріп.

Спосіб приготування:

Сир натираємо на крупній тертці. Змішуємо його з яйцем і вершковим маслом, розм’якшеним при кімнатній температурі. Додаємо борошно і замішуємо тісто. Тісто скочуємо в кулю і кладемо в холодильник на 30 хвилин. Після того розкачуємо в паляницю завтовшки 5 мм. За допомогою формочки у вигляді ялинки видавлюємо фігурки. Викладаємо на деко, застелене пергаментним папером. Випікаємо 15 хвилин при температурі 200 градусів. Сиркову масу змішуємо з дрібно нарізаним кропом. Змащуємо нею ялиночки змащуємо і прикрашаємо ікрою.

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Закуска “Новорічні свічки”

Інгредієнти:

Виноград (краще киш-миш);

Гранат – 1 шт.

Шприци – 20 г. (нові)

Желе (готове) за смаком або Желатин – 1,5 ст.л.

Вода (гарячий сік) – 1,5 склянки

Спосіб приготування:

Виноград нанизуємо на шпажку. На шприци одягаємо голочки в ковпачку, виймаємо поршень, вставляємо шпажку з виноградом, заливаємо желе, ставимо для застигання в холодильник у вертикальному положенні. Чистимо гранат і вибираємо зернятка, засипаємо їх у шприци і заливаємо желе, теж ставимо в холодильник у вертикальному положенні для застигання. У гранатові свічки варто вставити шпажки, щоб потім легше було викладати свічки. Для того, щоб вони добре тримали форму, желе розводьте меншою кількістю води, ніж зазначено на упаковці, або можна додати трохи желатину. Після застигання занурюємо формочки на кілька секунд у гарячу воду. На стіл подаємо, встромивши вільний край шпажки в половинку апельсина або шматочок сиру. Язичками полум’я стане цедра лимона або апельсина.

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Сирні кульки з огірком

Інгредієнти:

сир – 200 г;

яйце – 2 шт.;

панірувальні сухарі;

рослинна олія;

огірок.

Спосіб приготування:

Білки відокремлюємо від жовтків. Нам знадобляться тільки білки, їх збиваємо за допомогою міксера в пишну піну. Сир натираємо на дрібній тертці і акуратно змішуємо зі збитими білками. З отриманої маси формуємо кульки і обвалюємо в панірувальних сухарях. Отримані кульки обсмажуємо у великій кількості рослинної олії. Свіжий огірок нарізаємо тонкими смужками. На шпажку для канапе наколюємо згорнутий огірок і сирну кульку.

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Ласощі

Новорічний десерт “Олені”

Інгредієнт:

бісквіт (будь-який) – 300 г;

масло – 120 г;

цукрова пудра – 80 г;

сир вершковий – 80 г;

шоколад – 100 г;

вершки – 2 ст. л.;

печиво-брецелі, драже для оздоблення.

Спосіб приготування:

Бісквіт кришимо блендером. Збиваємо масло з цукровою пудрою до білого кольору. Сир збиваємо, додаємо до масла, збиваємо все разом ще раз. Поєднуємо бісквіт з кремом, перемішуємо. Скочуємо з маси невеликі кульки (регулювати кількість крему на свій розсуд, головне, щоб кульки були щільними). Кладемо кульки на годину в морозильник. Шоколад розтоплюємо на водяній бані з вершками, перемішуємо. Беремо довгі дерев’яні чи пластикові шпажки (або коктейль ні трубочки), змочуємо в шоколад та нанизуємо на них кульки з бісквіту (протикати не до кінця). Занурюємо кульку в шоколад, з печива-брецелів робимо роги, з драже – очі та носи.

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Фруктова ялинка

Інгредієнти:

яблуко – 1 шт.;

морква – 1 шт.;

улюблені фрукти і ягоди за смаком,

зелень для прикраси.

Спосіб приготування:

Яблуко зверху надрізаємо і за допомогою зубочистки прикріплюємо до нього очищену моркву, так щоб вийшов стовбур. У моркву з усіх боків встромляємо зубочистки. На зубочистки населяємо ягоди і порізані фрукти. З будь-якого фрукта, можна з ананаса, вирізаємо зірочку і прикрашаємо нею верхівку ялинки. Знизу прикрашаємо ялиночку зеленню.

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Імбирне печиво

Інгредієнти:

яйце – 1 шт.;

вершкове масло – 100 г;

цукор – 100 г;

рідкий мед -100 г;

борошно – 400 г;

мелений імбир – 1 ч.л.;

мелена кориця – 1 ч.л.;

щіпка солі;

кардамон -1/2 ч.л.;

цукрова пудра – 100 г;

сода – 1 ч.л.;

лимонний сік – 2-3 ст.л.

Спосіб приготування:

Розм’якшене вершкове масло змішуємо з цукром, злегка збиваємо виделкою. Додаємо яйце, перемішуємо. Додаємо мед, перемішуємо. Додаємо імбир, корицю і кардамон, перемішуємо. Додаємо соду і борошно, замішуємо тісто. Загортаємо його в харчову плівку і кладемо в холодильник мінімум на 2 години. Відщипуємо від тіста шматочок, розкачуємо млинчик товщиною 3-5 мм. Формочками видавлюємо печиво. Деко застеляємо пергаментним папером, змащуємо олією і викладаємо печиво. Випікаємо при температурі 180 градусів 7-10 хвилин. Готуємо глазур: змішуємо лимонний сік і цукрову пудру. Глазур кладемо в пакет, відрізаємо маленький куточок і прикрашаємо глазур’ю печиво, як підкаже фантазія.

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Квіти з желе

Інгредієнти:

Лимонне желе (магазинне);

Молочне желе:

Молоко – 2 скл.;

Желатин – 2 ст.л.;

Цукор 3 ст.л.;

Цукор ванільний 1 пакетик.

Спосіб приготування:

Заздалегідь потрібно приготувати лимонне желе. Його колір буде основним фоном. Желе готуємо в прозорій посуді для того, щоб бачити потім що ми робимо. Для квітів готуємо молочне желе: Замочуємо желатин (на 2 години, потім зливаємо через ситечко зайву воду). Молоко змішуємо з цукром і доводимо до кипіння, постійно помішуючи, додаємо ванілін. У злегка охолоджене молоко вводимо набряклий желатин і прогріваємо до його розчинення, але не кип’ятимо. Охолоджуємо. Відливаємо частину молочного желе, решту забарвлюємо відповідно задуманого візерунку, наприклад: соком буряка – бордовий, соком шпинату – зелений, морквяним соком – помаранчевий…, можна використовувати харчові барвники. Починаємо з серединки квітки: вона робиться уколами шприца з вливанням білого желе. Залишки прибираємо змоченою в крижаній воді ганчіркою. Для виготовлення пелюсток знадобляться ложечки з ручками різних розмірів. Протикаємо желе ручкою ложки на глибину, необхідну для візерунку, і, не виймаючи ложку, вводимо желе за допомогою шприца. Внутрішні пелюстки робимо ложкою меншого розміру, а зовнішні – більшого. Потім поверх прозорого желе з квітами виливаємо залишки білого молочного желе і ставимо в холодильник. Коли воно повністю охолоне, опускаємо на хвилину в гарячу воду, накриваємо тарілкою і швидко перевертаємо. Якщо ви збираєтеся робити хризантеми, то вам знадобляться ножі з лезами різної ширини для пелюсток. Для квітів з великою серединкою, наприклад: ромашок, соняшників, спочатку необхідно окреслити шприцом коло, а потім шприцом наповнити його.

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Напої

Новорічний пунш

Інгердієнти:

червоне вино – 400 мл;

міцний чай: -3 ск.;

фруктовий сироп – ½ склянки;

ром – 50 мл;

лайм – 1 шт.;

лимон: 1 шт.;

апельсин: 1 шт.;

Спосіб приготування:

Чай змішємо з вином і фруктовим сиропом, накриваємо кришкою і нагріваємо на маленькому вогні, але не доводимо до кипіння. Знімаємо з вогню і додаємо ром. Лайм, апельсин та лимон занурюємо в кип’яток, ріжемо на шматочки і додаємо до пуншу. Подавати гарячим.

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Гранатове шампанське

Інгредієнти:

Шампанське – 1 пляшка;

гранатовий фреш – 1 склянка;

зернята граната за смаком.

Спосіб приготування:

Змішуємо шампанське з гранатовим соком і охолоджуємо. Подаємо напій до столу порціями, додавши у кожен келих зернята граната за смаком.

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Новорічний коктейль “Зимове сонце”

Інгредієнти:

Шампанське – 1 пляшка;

банановий нектар – 200 мл;

апельсиновий сік – 360 мл;

банани – 2 шт.

Спосіб приготування:

Банани чистимо, ріжемо на шматочки. Збиваємо їх в блендері до стану пюре, залишивши по цілому шматочку на кожну порцію. Змішуємо бананове пюре, банановий нектар та апельсиновий сік. Додаємо шампанське і обережно перемішуємо. На дно кожного келиха кладемо по шматочку банана і заливаємо його сумішшю шампанського з фруктовими соками. Подаємо коктейль охолодженим.

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Ганна Пампушка