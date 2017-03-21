Хто має намір знищити зелене господарство Тернополя?

У змінах до Генерального плану міста Тернополя, тандем з інституту «Діпромісто» та головного архітектора Тернополя Бесаги В.Й. має намір знищити міський розсадник озеленення (ВАТ «Зелене господарство»).

Натомість хочуть розмістити багатоповерхову забудову при чому висотою більше 9 поверхів впритул парку Національного відродження. Таке сусідство назавжди знищить ландшафтну архітектуру парку. І байдуже їм, що це є порушенням п. 5.13 державних будівельних норм ДБН 360-92**, що визначає норми планування і забудови міст, згідно з вимогами якого у зелених зонах міст слід передбачати розсадники деревних і чагарникових рослин та квітково-оранжерейних господарств з урахуванням забезпечення міста посадковим матеріалом. При чому площа таких розсадників повинна бути не менше 80 га. А загальна площа квітково-оранжерейного господарства для Тернополя повинна складати не менше 9,2 га.

Отже, місцева влада має намір знищувати не тільки парки, сквери, бульвари, а й підприємство яке забезпечує озелененням ціле місто!

Не зупиняє їх і те, що такі дії є порушенням п. 1 ст. 11 Закону України «Про будівельні норми», згідно якого застосування будівельних норм або їх окремих положень є обов’язковим для всіх суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність.

Внесення таких змін у генплан Тернополя має на меті приховати вину інституту та головного архітектора у наданні земельних ділянок під забудову в цьому районі всупереч чинному генеральному плану та державних норм, котрі стоять на захисті інтересів міської громади.

Саме протести громадських організацій, мешканців та позиція чесних депутатів не дали Надалу уже 24 лютого, на сесії міської ради, затвердити знищення зеленого господарства міста.

Тернополяни, Вас обманюють, влада захищає не Ваші інтереси, а інтереси окремих осіб. Будьте пильні.

ДемАльянс Тернопіль