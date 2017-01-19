Новини Тернополя 

Хто насправді прибирає Тернопіль після снігового колапсу?

Maryana Прокоментуй!

Від першого січня 2017 року дороги та вулиці Тернополя прибирають працівники та техніка двох підприємств – підприємств «Міськшляхрембуд» та «Авакс Проф». Олег Соколовський, начальник управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР зазначає:

– У зв’язку з тим, що головний підрядник, на якого покладалася обов’язки з очищення міста від снігу ТОВ “ТернопільКомуналСервіс” не впорався з покладеним на нього завданнями під час аномального снігопаду у листопаді 2016 року, були укладені угоди з іншими виконавцями робіт.  Дане підприємство припинило свою діяльність у Тернополі і зараз управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології  судиться із ТОВ “ТернопільКомуналСервіс”.  Натомість, 29 грудня 2016 року міською радою  були укладені договори з двома компаніями – Тернопільським міським підприємством «Міськшляхрембуд» та  товариством  з обмеженою відповідальністю «Авакс Проф». У відповідності до укладених договорів, дані підприємства приступили до роботи від першого січня 2017 року.

Техніки у цих підприємств достатньо, для того, щоб утримувати належний порядок на вулицях міста у зимовий період . Один із тендерів на суму 3 478 700 грн виграло Тернопільське міське підприємство «Міськшляхрембуд», яке обслуговуватиме  «Дружбу», Кутківці, Пронятин і мікрорайон «Березовиця». Два інші тендери  (перший на суму 3 529 461 грн, другий – 3 586 957 грн 90 коп.) на прибирання Центру, «Нового світу» та «Сонячного», «Східного» виграло товариство з обмеженою відповідальністю «Авакс Проф».  У даного підприємства сучасної потужної техніки є навіть більше, аніж потрібно для прибирання міста. В угоді прописана та кількість техніки, яка необхідна для належного прибирання міста, хоча в наявності її значно більше. Планується, що  відтепер слідкувати за переміщенням транспортних засобів підприємств можна буде за допомогою системи GPS.  Обидва підприємства мають у своєму розпорядженні 77 двірників, які прибиратимуть вулиці міста.

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