Хто оберігатиме спокій тернополян?

Шістсот п’ятдесят працівників Національної та патрульної поліції забезпечуватимуть громадський порядок та спокій мешканців Тернополя і області у період новорічно-різдвяних свят. За словами заступника начальника ГУНП Тернопільщини Руслана Балика, з 9:00 31 грудня до 9:00 3 січня та з 6 по 10 січня правоохоронці Нацполіції перейдуть на посилений варіант несення служби.

– В першу чергу ми будемо забезпечувати охорону публічної безпеки та порядку в тих місцях, де будуть масові скупчення людей. Зокрема, це у Тернополі визначено такі місця, а також в кожному районному центрі та новостворених об’єднаних територіальних громадах.

Близько трьохсот правоохоронців та військовослужбовців Національної гвардії чергуватимуть у місцях проведення масових заходів. За безпекою дорожнього руху на автошляхах Тернопільщини будуть стежити 60 правоохоронців. Під пильним наглядом поліцейських, каже Руслан Балик, перебуватимуть і підприємці, які торгують хвойними деревами та піротехнічною продукцією.

– На сьогоднішній день стоїть гостро питання використання піротехнічної продукції, адже ще в 2014 році було прийняте рішення місцевими органами влади про заборону використання піротехнічної продукції до закінчення антитерористичної операції.

Керівники розважальних закладів та закладів громадського харчування, які порушуватимуть закон щодо використання піротехніки, будуть притягнуті до адміністративної відповідальності.

Бути пильними та не нехтувати правилами безпеки закликав Руслан Балик усіх мешканців та гостей Тернопілля. Він наголосив на тому, що у період свят до населених пунктів можуть приїжджати злодії-гастролери, які вишукують будь-які моменти та можливості для того, щоб підзаробити на довірливих та незахищених людях. Найчастіше такі злодюжки промишляють квартирними крадіжками.

– Саме основне – це не бути нашим людям байдужими, коли вони бачать чужі автомобілі, незрозумілих людей, які їздять та ходять по Тернополю. Я звертаюся до жителів нашої області – на сході війна продовжується, на сході гинуть люди, зі сходу завозиться багато зброї і для дестабілізації ситуації, наша область не виключення, можуть бути використані провокації. Коли побачите залишені сумки, валізи, ящики, звертайтеся на лінію “102”, щоб фахівці могли локалізувати ту чи іншу ситуацію.

В цілому, як запевнив заступник начальника ГУНП в Тернопільській області Руслан Балик, поліція краю до забезпечення публічної безпеки готова і вони зроблять все для того, щоб громадяни нашої області провели свята в мирі та спокої.