Новини Тернополя 

Хто перший побачить різдвяну зірку – буде щасливий цілий рік

Irena Прокоментуй!

У переддень Різдва, коли на небі з’явиться перша зірка, українські родини сядуть до Святої вечері. Разом з усіма вечерятимуть і священичі родини, адже Православна і Греко-католицька церкви мають одружене священство. Яких традицій на Святвечір дотримуються родини священиків, дізнавалася кореспондент “ВЗ” (http://archive.wz.lviv.ua/)

Дванадцять місяців, дванадцять апостолів…

Святий вечір у народі ще називають Багатим вечором, Багатою кутею, Вілією. Головне його дійство – спільна вечеря всієї родини – зберегло прадавню символіку зустрічі нового сонячного року. Впродовж століть ці звичаї поєдналися з церковними обрядами, і його особливістю залишилася народна магія, пов’язана з вірою в сили природи. Приготування оселі до свята, очищення житла й душі, страви за старовинними рецептами, символіка подавання наїдків – цим господарі закликають у дім щастя, добро, здоров’я і багатство.

До святвечірнього столу прийнято подавати дванадцять пісних страв – «з усіх плодів городу й саду». У дохристиянські часи це число символізувало дванадцять місяців у році, сьогодні – дванадцять апостолів.

Напередодні Святої вечері наші прабабусі розпалювали у печі вогонь дванадцятьма полінами. Сушили їх дванадцять днів.

Часник – від нечисті, яблука – на врожай

Родина сідає до Святої вечері, як тільки на небосхилі з’явиться перша зірка. Хто першим її побачить — буде щасливий увесь рік. Поки господиня з доньками порається біля плити, господар з синами готує стіл. Застеляють його тонким свіжим сіном, накривають святковою скатертиною. Гуцули накривають сіно ліжником, а скатертину (обрус) кладуть зверху. На стіл або ж поруч з ним ставлять сніп, зілля, дідух – сімейний оберіг. По кутах столу викладають магічні плоди: головку часнику — від нечисті, головку маку — щоб добра було, як зерняток, волоські горіхи — щоб так любилися, що навіть горішком ділилися, яблука — на врожай. Також спечений хліб, найчастіше — калач. Він символізує зимове сонцестояння і супроводжує усі Різдвяні свята — їдять його лише після Василя (14 січня). Кілька скибок тримають до весни, щоб закопати на врожай у полі чи на городі.

Можливо Вам сподобається:

Тернопіль будуть тотально інвентаризувати

Redaktor Вимкнено

Українці масово стали на захист “айдарівців”, які покарали чоловіка, що підрізав похоронну процесію

Redaktor Вимкнено

Міська рада запустила сайт про дитячі садочки Тернополя

Redaktor Вимкнено

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *