Хто підставляє Сергія Надала

Мова про чиїсь свідомі порушення рішення ТМР «Про бюджет м.Тернополя на 2016 рік».

У рішенні міської ради (у додатку 6) чітко записано, що видатки капітального характеру по окремих напрямках житлово-комунального господарства відбуваються «згідно затвердженого титульного списку ЗА ПОГОДЖЕННЯМ З ПОСТІЙНОЮ ДЕПУТАТСЬКОЮ КОМІСІЄЮ з питань житлово-комунального господарства, екології та надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності.

Тим не менше, без погодження депутатської комісії службовцями окремі титульні списки виносяться на затвердження, оголошуються тендери та фінансуються видатки.

25 жовтня (практично напередодні зими!) депутатська комісія одностайно не погодила виділення коштів на «Капітальний ремонт входу в парк ім.Т.Шевченка в районі пам’ятника С.Бандери в м.Тернополі» у розмірі 3,8млн.грн. Аргументів було озвучено кілька. Основним серед яких було те, що реконструкцію настільки важливого інфраструктурного об’єкту слід розпочинати ЯВНО НЕ В ЗИМОВИЙ ПЕРІОД та робити це слід з попередньою публічною презентацією даного 8-мільйонного проекту.

Можливо, депутатська комісія зайняла помилкову суб’єктивну позицію і дійсно, саме в листопаді-грудні (?), потрібно було витрачати кілька мільйонів гривень на реконструкцію чи не найголовнішої та найзнаковішої площі міста… Усі помиляються.

Але, у даному випадку, мова про інше. Вважаю, що відбулось грубе порушення процедури прийняття рішення, котре не можу замовчувати. 25 жовтня і 28 грудня службовці виносять на затвердження (а потім фінансують?) непогоджені депутатською комісією рішення, котрі обов’язково мали бути погоджені. Чи може у мене якесь «особливе» і помилкове розуміння слів сесійного рішення по бюджету «за погодженням з постійною депутатською комісією»?

І потім хтось дивуватиметься звідки беруться конфлікти та «недорозуміння»? Допоки працівники виконавчих органів не працюватимуть по чітких правилах і не рахуватимуться з думкою представників громади – діла не буде.

Іван Сороколіт