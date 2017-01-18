Хто подбає про тернопільських пільговиків?

Майже 31 млн.грн. передбачено у бюджеті Тернополя на 2017 рік, щоб забезпечити безкоштовні перевезення пільгових категорій населення у громадському транспорті міста.

«Цього року всі пільгові категорії тернополян зможуть надалі користуватися громадським транспортом на пільгових умовах. Оскільки держава не компенсує пільговий проїзд, тому Тернопіль заклав ці витрати у бюджет міста», – розповідає міський голова Сергій Надал.

Одночасно у 2017 році Тернопіль продовжить розбудовувати мережу електротранспорту міста, у якому всі пільгові категорії можуть їздити без обмежень. Зокрема, у 2017 році заплановане будівництво нової тролейбусної лінії через вул. Бродівську і до с.Біла.

Нагадаємо, що за минулі роки були збудовані п’ять нових тролейбусних лінії: у мікрорайоні «Аляска» (вул. В. Великого – Л. Курбаса – Морозенка – Симоненка); в районі обласної дитячої лікарні (вул. Корольова – Сахарова – Купчинського); на масиві «Дружба» (вул. Бережанська – Лучаківського – Будного – Тролейбусна); на масиві «Східний» (вулицями Протасевича – О. Довженка – Лесі Українки) та у 2016 році тролейбусна лінія сполучила «Аляску» та «Дружбу».