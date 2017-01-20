Хто полегшує життя тернополян. Звіт команди “IGov-Тернопіль”

Команда IGov-Тернопіль підбила підсумки 2016 року. Про свої досягнення у минулому році команда звітує у мережі Фейсбук.

В 28 січня 2016 року було підписано меморандум про співпрацю між обласною державною адміністрацією, обласною радою та громадською організацією «Технології проти корупції» щодо створення системи електронного урядування та електронної демократії у Тернопільській області. Проект в Тернополі почав працювати ще 2015 році але саме підписання меморандуму стало найбільшим поштовхом до дій, оскільки виконавча влада області нас підтримувала ми плідно працювала весь рік та нарощували кількість послуг на порталі, які доступні для Тернопільської області.

Цього року відбулось багато змін, тому тезисно та коротко розповімо що було нами зроблено:

1. Ми запустили всі земельні послуги, які надаються ДЗК у всіх районах нашої області, ми не пропустили жоден район (17 районів в Тернопільській області) і жодну послугу.

2. Ми по максимуму підключили послуги які надаються через ЦНАПи по Тернопільській області, тут можна перелічувати довго і багато але всі ці послуги можна побачити на порталі.

3. Окремо до опрацювання послуг ми залучили різні структури це архітектурна служба, служба у справах дітей, сектор молоді та спорту, відділи реєстрації, звернення, держпродспожив службу (для тих хто не знає це колишні санепідем служба, ветеринарна служба та захист споживачів), МВС та інші. Спілкувались щодо запуску послуг ми напевно уже зі всіма державними органами в місті ну або майже зі всіма 🙂

4. Всі підрозділи ДМС в Тернопільській області підключені до послуг по видачі закордонних паспортів, щоправда 1 підрозділ ще в стадії тестування але з Нового року черга відкриється і там. Також по декільком підрозділам відкрили послуги з видачі ID карток, дуже скоро ці послуги стануть доступні у всіх підрозділах.

5. Наша команда в Тернопільській області приклала багато зусиль щоб для бізнесу стали доступні реєстраційні послуги, оскільки зі зміною закону нам прийшлось закрити послугу для Тернопільської області та переробляти послуги оскільки вони втратили свою екстериторіальність. З вчорашнього дня бажаючі можуть зареєструвати ФОПа та юридичну особу або припинити підприємницьку діяльність за своїм рішенням, через декілька днів також будуть доступні і зміни до даних ФОП та юридичних осіб.

Це був продуктивний рік, важкий але продуктивний зараз не хочеться згадувати про невдачі та проблеми з якими ми стикаємось, наші маленькі війни ти перемоги, хочеться лише сказати що незважаючи на всі труднощі ми сміло йдемо вперед, портал пройшов аудит та уже зовсім скоро перейде на баланс держави! Ми прагнемо своїми діями полегшити життя громадян, позбутись дрібної корупції та зробити спілкування громадян з державними органами зручним та простим.

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