Хто з тернополян і як економить на опаленні?

У Тернополі будинковими лічильниками теплової енергії оснащено лише вісім житлових будинків. І вже сьогодні їх мешканці, які раніше самі ініціювали встановлення приладів обліку, на межі відмови від них: нарахування по лічильниках суттєво вищі, ніж нарахування по метражу житлової площі.

Інша справа, коли лічильники теплої енергії встановлені і працюють у комплексі з індивідуальним тепловим пунктом. Як розповідає завідувач сектору енергозбереження управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології ТМР Павло Савечко, показник у будинку на Лук’яновича, 1 у листопаді становив 14 гривень, в той час, як мешканці із централізованим опаленням платили 28,4908 гривень за метр квадратний.

Другий будинок, який має ІТП – Бродівська, 50) отримали платіжки, де до оплати було передбачено 17,95 гривень за метр опалюваної площі.

– Як бачимо, лічильник не дає економію, а лише стимулює до впровадження енергоефективних заходів та раціонального використання енергоносіїів, – зазначає фахівець. – Тому встановлення лічильників без встановлення індивідуальних пунктів погодного регулювання, марна трата коштів, яка, зрештою, і не принесе вигоди самим споживачам. Що стосується економії, то наведені вище суми до оплати не є межею, адже якщо провести комплексні роботи (утеплити фасад, вікна, здійснити балансування системи), то у платіжках сума може впасти навіть до п’яти гривень за квадратний метр.