Ігор Гуда про підсумки року: “Українська економіка переживає перехідний період, допомогти треба найменш захищеним”

Територіальна реформа, початок роботи нової поліції, очікування безвізового режиму, різке подорожчання комунальних послуг та посилення уваги до соціального захисту та енергоефективності, допомога бійцям АТО і мудрість українців — важливі речі, які ознаменували рік, що минає. Період великих і складних змін для України, період реформ та очікувань — яким був 2016, та що чекати у 2017 році, аналізує економічний експерт, директор компанії «Креатор-Буд» Ігор Гуда.

— Україна гідно і впевнено проходить складний шлях змін, — вважає Ігор Гуда. — Післяреволюційна країна це наше спільне помешкання, у якому слід зробити перепланування та генеральний ремонт. Щоби жити згодом було зручно і добре, слід пережити чимало незручностей, проявити мужність і витримку, що й зробили українці, — зазначає Ігор Гуда.

За словами Ігоря Гуди, зміни в країні не такі швидкі, якби нам всім хотілось, часто ми їх не помічаємо. Серед головних позитивів Ігор Гуда називає підвищену увагу до заходів енергоефективності, державні програми з тепломодернізації, програму субсидій, яка дає можливість найменш захищеним сім’ям оплатити рахунки, вчасне прийняття бюджету на 2017 рік, який встиг пройти обговорення і приймався не в останній момент, як було у попередні роки. Серед плюсів — допомога громадам з Фонду регіонального розвитку, реформа поліції, зменшення акцизного збору на ввезення автомобілів, розвиток обороноздатності країни, перехід на контрактну армію.

— На початку року скептики обіцяли тотальне знецінення гривні і долар по 50 гривень, як бачимо, маємо кінець року, і попри великі зміни в банківській системі країни, складну ситуацію в країні, долар не перейшов за позначку 30. З підвищенням соціальних гарантій і підняттям заробітної плати до 3200 гривень люди теж дещо з острахом очікують 2017 рік і можливу інфляцію, але часом побоювання аж дуже перебільшені. Ми бачимо, що передбачається збільшення видатків практично по всіх статтях. Наступного року, на мій погляд, влада повинна потурбуватись про найменш захищені категорії та допомогти їм пережити важкий період стабілізації української економіки. Не повинні стояти осторонь соціально відповідальні підприємці, — говорить Ігор Гуда.

Будівельна компанія «Креатор-Буд», яку очолює Ігор Гуда, показує приклад соціально відповідального бізнесу. Лише за 2016 рік силами підприємства була проведена повна реконструкція площі Героїв Євромайдану, надавалась допомога геріатричним відділенням, спортивним школам, родинам бійців АТО. Уже цілий рік мешканці краю користуються коштовним ендоскопічним обладнанням, яке для Тернопільського онкодиспансеру передав Ігор Гуда.

— Так, українська економіка зараз переживає перехідний період, а пересічні українці часто відчувають труднощі, тому про захист і допомогу українським сім’ям у 2017 році має потурбуватись і влада, і підприємці. Я вірю в те, що всі труднощі — тимчасові, а Україна переживе цей перехідний період і, попри все, стане могутньою європейською державою, — переконаний Ігор Гуда.