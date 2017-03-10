Іноземці у Тернополі зібрали 60 кілограм допомоги бійцям АТО

Благодійність в Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського має глибоке і давнє коріння. Українські та іноземні студенти науково-краєзнавчого гуртка «Терполяни» не один раз засвідчували своїми діями це.

Сьогодні, коли все українське суспільство на шляху свого державотворення, зустрілося з важкими випробовуваннями, волонтерство стало однією з форм готовності протистояти їм. З ініціативи доцента ТДМУ Тараса Кадобного було організовано загальноуніверситетський волонтерський рух «MISERICORDIA», який активно підтримали ректорат та деканати нашого університету.

2 березня 2017 року українські та іноземні студенти ТДМУ долучилися до збору гуманітарної допомоги бійцям 81-ї механізованої бригади. Представники першого курсу Пьотр Островскі та Сандра Славінска організували збір продуктів, медикаментів, засобів особистої гігієни на факультеті іноземних студентів. Спільними зусиллями було зібрано понад 60 кілограм гуманітарної допомоги. Все це уже відправлено до місця дислокації вищезгаданої бригади.