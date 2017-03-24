Інтерв’ю новачка ФК «Тернопіль» Романа Дацюка

Новачок ФК «Тернопіль» Роман Дацюк у першому ж поєдинку за муніципалів зумів відзначитися гол, чим приніс своїй новій команді нічию. На прохання клубної прес-служби Роман коротко розповів тернопільським вболівальникам про себе.

– Родом я з м. Коспополя Рiвненської області. Там вступив до Коспопiльського спортивного iнтернату (КОЛIСП «Штурм»), де першим тренером був Анатолiй Олегович Шибковський. Пiсля закiнчення інтернату почав займатися професійно фут залом – виступав за «Кардинал» з Рiвного, МФК «Ковель». Навіть довелося спробувати свої сили в польськiй «Екстра-Класi». Коли повернувся в Україну, з’явився варiант спробувати себе у великому футболi, а саме в черкаському “Славутичі”. У цій команді я провів три чудові сезони. Потiм грав за «Сталь» Камянське з якою вийшов до Прем’єр лiги Украни. Але залишитись у цій команді менi не судилось i я перейшов у ФК “Гiрник” з Кривого Рогу. Минулого року криво різці знялися зі змагань і так я опинився в чернівецькій “Буковині”, в якiй провiв останiх пiв року. А в березня ц.р. уклав контракт з ФК “Тернопiль”.

– Як виник варіант з ФК “Тернопіль”?

– Я досить добре знаю Вiталю Богданова, саме вiн запропонував менi спробувати свої сили в Тернополi. Я приїхав на збори в Ужгород, після яких керiвництво тернопільського клубу запропонувало пiдписати контракт.

– Як тебе прийняли у новій команді?

– Дуже добре, адже багатьох хлопцiв знаю, проти багатьох доводилось грати, так що в цьому планi все нормально.

– Як полюбляєш проводити вільний час?

– Хоча вільного часу не так багато, але коли випадає вiльна хвилинка, проводжу її з коханою дружиною та донею. На разі, я у Тернополі, а вони в дома, але нiчого не поробиш – це футбольне життя.

– Розкажи про свою найбільшу мрію…

– На даний час мрiя одна – мир в Українi!