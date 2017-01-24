ІТ-компанія Ostware Services оголошує набір на безкоштовні курси для програмістів

ІТ-компанія Ostware Services, яка з 2007 року працює зі світовими лідерами ринку мережевих технологій, оголошує про початок набору на програму Networking Software Engineering Work & Study. Її мета – розширення експертизи у доменах SDN, NFV та IoT. У цієї програми немає аналогів в Україні.

Навчання для учасників є не просто безкоштовним, але й оплачуваним. Таким чином, упродовж 3 місяців навчання вони отримуватимуть заробітну плату, розмір якої обговорюватиметься індивідуально на співбесіді. У разі позитивного проходження програми, компанія готова працевлаштувати учасників. Зазначимо, що Networking Software Engineering Work & Study Program пройде вже вдруге – випускники попереднього набору успішно працюють в Ostware Services.

Щоб стати учасником програми, необхідно мати 1-1,5 роки комерційного досвіду програмування, ґрунтовні знання ООП, знання Linux на рівні користувача, а також знання англійської рівня A2 (орієнтовно Pre-Intermediate, визначатиметься вхідним тестуванням). Подати заявку на участь можна за посиланням. Після реєстрації необхідно буде скласти тест, а також пройти співбесіду зі спеціалістами компанії, аби підтвердити достатній рівень технічних знань та навичок.

Навчання стартує 3 квітня. Програма розрахована на 3 місяці щоденних 8-годинних занять, упродовж яких в учасників будуть як теоретичні, так і практичні сесії.

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Ostware Services – компанія, що надає професійні послуги з розробки та тестування програмного забезпечення у сферах Industrial IoT та Computer Networking. Офіси компанії розташовані у Львові, Одесі та Кракові. У колектив Ostware Services входить близько 140 працівників. Історія компанії налічує дев’ять років плідної співпраці із провідними гравцями ринку мережевих технологій, а також із інноваційними стартапами.