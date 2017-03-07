Кабмін має ухвалити рішення про припинення будь-якої торгівлі з окремими районами Донецької і Луганської областей, — Роман Заставний

Кабмін має ухвалити рішення про припинення будь-якої торгівлі з окремими районами Донецької і Луганської областей (так зване ОРДЛО), окрім торгівлі стратегічними товарами.

А ще – розробити план позбавлення української енергосистеми від залежності. За словами нардепа з Тернопільщини Романа Заставного, це офіційна позиція фракції «Народний фронт».

— «Народний фронт» наполягає, аби Уряд у найкоротші терміни ухвалив рішення про припинення будь-якої торгівлі з «ДНР» та «ЛНР», – наголосив учасник цієї фракції Роман Заставний. – Кабмін має затвердити перелік товарів, які можна возити через лінію розмежування – стратегічних товарів для енергетичної безпеки, які можна купити виключно у підприємств, зареєстрованих в Україні.

Крім того, за словами народного депутата, варто ухвалити рішення про диверсифікацію критичного імпорту, як це робив свого часу Уряд Арсенія Яценюка. Як відомо, у 2015 році Україна перестала купувати газ у російського «Газпрому», уклала контракти про постачання вугілля з ПАР.

Водночас «Народний фронт» вимагає, аби активісти, які хочуть заблокувати переміщення вантажів до окупованих територій, не виходили за межі закону і не вдавалися до насильства. Не можна допустити провокацій, які будуть використані кремлівською пропагандою.