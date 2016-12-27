Керівника спиртзаводу на Тернопільщині підозрюють у розтраті 4 державних мільйонів

Поліція підозрює керівника Новосільківського МПД державного підприємства «Укрспирт» Ярослава Бориса у розтраті близько 4 млн грн. бюджетних коштів. Про це свідчить ухвала Підволочиського районного суду Тернопільської області від 21 листопада.

За даними слідчих, в результаті перевірки фінансово-господарської діяльності Новосільківського МПД ДП «Укрспирт» встановлено, що керівник спиртозаводу Ярослав Борис допустив непоодинокі порушення та недоліки, які спричинили державі збитків на суму близько 4 млн грн.

Слідство встановило, що голова Новосільківського МПД ДП «Укрспирт» під виглядом якісної сировини закуповує неякісну полову.

Крім того, за матеріалами справи, частина працівників спиртозаводу звільнилася, оскільки керівник їм постійно погрожував і морально принижував. А тих робітників, які лишилися, Ярослав Борис змушує відшкодовувати матеріальні збитки підприємства за власні кошти.

В рамках нещодавно зареєстрованого кримінального провадження №12016210150000292 від 10.11.2016 слідчі СВ Підволочиського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області звернулися до суду з клопотанням надати дозвіл на проведення позапланової ревізії діяльності Новосільківського МПД ДП «Укрспирт» у період з 1 січня 2014 року по 21 листопада 2016 року. Суд надав дозвіл.

Ярослав Борис очолює Новосільське МПД ДП «Укрспирт» з 2014 року.