Кмітливий малий – в Тернополі

Знайомтесь – Toyota Yaris – яскравий представник «В» класу. Завдяки стильному зовнішньому оформленню та широкому вибору варіантів комплектації, Ви з легкістю вибирете для себе такий Yaris, що ідеально пасуватиме Вашій особистості. Їзда на цьому динамічному хетчбеку приносить впевненість на дорогах міста.

Дизайн екстер’єру виконано у фірмовому стилі Toyota «Under Priority» та «Keen Look». У дизайні поєднуються чіткі перехресні лінії навколо логотипу спереду автомобіля, які відокремлюють верхню і нижню решітки радіатора. Привертають увагу також елегантні прожекторні фари зі світлодіодними денними ходовими вогнями. Що стосується задньої частини автомобіля, то дизайн бампера, вбудований дифузор та нові світлодіодні ліхтарі підсилюють більш модний і впевнений у собі вигляд Yaris.

Інтер’єр Yaris також зазнав важливих змін для того, щоб поліпшити задоволення від керування й рівень комфорту в салоні автомобіля. Особливі зусилля були зосереджені на матеріалах, які у сприйнятті й зовнішньому вигляді значно змінилися порівняно з попередньою моделлю. Для створення відчуття більшої горизонтальності панелі приладів верхня панель приладів стала зараз більш тонкою. У зв’язку з цим дизайн панелі дверей також був змінений для того, щоб поєднати більш динамічний зовнішній вигляд із більшою функціональністю. Центральну консоль було піднято для того, щоб зменшити довжину важеля перемикання передач для поліпшення ергономіки. У дизайні салону звичайне хромове оздоблення було замінено на матовий хром, надаючи інтер’єру більш сучасного та витонченого вигляду. Також відтепер автомобіль оснащується мультимедійною системою Toyota Touch 2 із кольоровим багатофункціональним сенсорним дисплеєм 7,0″ та 6 динаміками.

Yaris оснащується бензиновим трьохциліндровим двигуном об’ємом 1,0 л та п’ятишвидкісною механічною коробкою передач або чотирьохциліндровим двигуном об’ємом 1,33 л та шестишвидкісною механічною коробкою передач чи автоматичною коробкою передач Multidrive S на вибір. Двигун об’ємом 1,0 л зазнав значної модернізації з метою покращення його технічних характеристик, зменшення викидів, а також рівня шуму і вібрацій. Високоефективний двигун об’ємом 1,0 л демонструє економічну витрату пального в комбінованому циклі на рівні 4,7 л/100 км. Двигун об’ємом 1,33 л також було модифіковано, аби зменшити рівень шуму та вібрацій. Двигун об’ємом 1,33 л демонструє економічну витрату пального в комбінованому циклі на рівні 5,1 л/100 км. Для того щоб поліпшити стійкість руху, задоволення від керування й звукоізоляцію, платформа нового Yaris також була значно змінена. У ходовій частині було поліпшено характеристики передньої підвіски та повністю змінено задню підвіску для одночасного підвищення рівня комфорту і керованості автомобіля. Велику увагу виробник також приділив зменшенню рівня шумів для забезпечення максимально комфортної атмосфери в салоні.

За додатковою інформацією, включаючи ціни на Toyota Yaris, звертайтеся, будь ласка, в Тойота Центр Тернопіль «Кристал Моторс», тел.: (0352) 405 888, моб.: 067 384 19 02

Детальну інформацію про Toyota Yaris можете переглянути тут:

http://www.kristal-motors.toyota.ua/modelnyj-ryad/yaris.htm