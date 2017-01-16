Новини Тернополя 

Коли освячуватимуть воду в церкві св. Володимира і Ольги в Тернополі (масив Дружба)

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Середа 18 січня

Надвечірня Богоявлення

7:30 – сповідь.

8:00 – Великі Чарські часи.

9:45 – Вечірня із Святою Літургією Василія Великого.

11.00 – Велике Водосвяття.

19:30 – Вервиця.

20:00 – Велика повечірня з Литією.

Четвер 19 січня

Богоявлення Господнє

6:00 – Святкова Свята Літургія за здоров`я та Боже Благословення.

7:15 – Велике Водосвяття.

8:00 – Святкова Свята Літургія за здоров`я.

10:00 – Святкова Свята Літургія за здоров`я

17:30 – Вервиця.

18:00 Святкова Свята Літургія за здоров`я.

За інф. на дошці оголошень церкви.

 

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