Коли освячуватимуть воду в церкві св. Володимира і Ольги в Тернополі (масив Дружба)
Середа 18 січня
Надвечірня Богоявлення
7:30 – сповідь.
8:00 – Великі Чарські часи.
9:45 – Вечірня із Святою Літургією Василія Великого.
11.00 – Велике Водосвяття.
19:30 – Вервиця.
20:00 – Велика повечірня з Литією.
Четвер 19 січня
Богоявлення Господнє
6:00 – Святкова Свята Літургія за здоров`я та Боже Благословення.
7:15 – Велике Водосвяття.
8:00 – Святкова Свята Літургія за здоров`я.
10:00 – Святкова Свята Літургія за здоров`я
17:30 – Вервиця.
18:00 Святкова Свята Літургія за здоров`я.
За інф. на дошці оголошень церкви.