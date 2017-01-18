Коли проведуть Йорданське водосвяття у церкві Свв. мчч. Бориса і Гліба
Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у церкві Свв. мчч. Бориса і Гліба, за адресою: Вул. Купчинського, 1 (за лікарнею № 2).
Четвер 19 січня (Богоявлення)
8:30 – Служба Божа.
10:00 – Йорданське водосвяття.
11:00 – Служба Божа.
За інф. прес-служби УПЦ КП.
Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.