Коли проведуть Йорданське водосвяття у церкві Свв. мчч. Бориса і Гліба

Наближається свято Водохреща, тому “Погляд” пропонує до вашої уваги розклад богослужінь та графік освячення води у храмах міста. У цій публікації — графік богослужінь та водосвяття у церкві Свв. мчч. Бориса і Гліба, за адресою: Вул. Купчинського, 1 (за лікарнею № 2).

Четвер 19 січня (Богоявлення)

8:30 – Служба Божа.

10:00 – Йорданське водосвяття.

11:00 – Служба Божа.

За інф. прес-служби УПЦ КП.



Розклад богослужінь та освячення води у інших храмах Тернополя дивіться ТУТ.