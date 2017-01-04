Новини Тернополя 

Коли тернополянам чекати гарячу воду у різдвяні свята (графік)

Maryana Прокоментуй!

За дорученням міського голови Тернополя Сергія Надала, з нагоди Новорічно-Різдвяних свят, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» забезпечить постачання гарячої води у домівки тернополян за святковим графіком 6-9 січня 2017 року.

Г Р А Ф І К

подачі гарячої води у вихідні та святкові дні

31 грудня 2016 року та 01,02,06,07,08,09 січня 2017 року

Дата День тижня Години подачі
06.01.17 п’ятниця з 9.00 до 22.00
07.01.17 субота з 9.00 до 22.00
08.01.17 неділя з 9.00 до 22.00
09.01.17 понеділок з 7.00 до 12.00; з 16.00 до 23.00

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