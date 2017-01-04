Коли тернополянам чекати гарячу воду у різдвяні свята (графік)
За дорученням міського голови Тернополя Сергія Надала, з нагоди Новорічно-Різдвяних свят, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» забезпечить постачання гарячої води у домівки тернополян за святковим графіком 6-9 січня 2017 року.
Г Р А Ф І К
подачі гарячої води у вихідні та святкові дні
31 грудня 2016 року та 01,02,06,07,08,09 січня 2017 року
|Дата
|День тижня
|Години подачі
|06.01.17
|п’ятниця
|з 9.00 до 22.00
|07.01.17
|субота
|з 9.00 до 22.00
|08.01.17
|неділя
|з 9.00 до 22.00
|09.01.17
|понеділок
|з 7.00 до 12.00; з 16.00 до 23.00