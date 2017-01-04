Коли тернополянам чекати гарячу воду у різдвяні свята (графік)

За дорученням міського голови Тернополя Сергія Надала, з нагоди Новорічно-Різдвяних свят, КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» забезпечить постачання гарячої води у домівки тернополян за святковим графіком 6-9 січня 2017 року.

Г Р А Ф І К

подачі гарячої води у вихідні та святкові дні

31 грудня 2016 року та 01,02,06,07,08,09 січня 2017 року

Дата День тижня Години подачі 06.01.17 п’ятниця з 9.00 до 22.00 07.01.17 субота з 9.00 до 22.00 08.01.17 неділя з 9.00 до 22.00 09.01.17 понеділок з 7.00 до 12.00; з 16.00 до 23.00