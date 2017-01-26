Кому вдячні мешканці тернопільського будинку на Злуки?

Напередодні Нового року Володимир Байгер, голова ОСНБК «Добробут», що на Злуки, 11 подав заяву на ім’я міського голову щодо можливості надання фінансової підтримки по програмі підтримки та стимулювання створення ефективних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 2016 -2018.

Його звернення було розглянуте, кошти на потреби будинку були виділені, відтак, вже цього тижня у будинку встановили нові вікна та двері, за що Володимир Байгер вдячний усім, хто сприяв цьому.

– Я, як голова ОСНБК «Добробут» по Злуки, 11 хочу висловити подяку за фінансову допомогу по програмі підтримки та стимулювання ОСББ та ОСНБК. Особливу подяку висловлюю голові постійної комісії міської ради з питань житлово-комунального господарства, екології, надзвичайних ситуацій, енергозабезпечення та енергоефективності Івану Сорокаліту та всім членам комісіі, що нас підтримали. Завдяки фінансовій підтримці у будинку по проспекті Злуки, 11 було встановлено двері ( 4 шт.), вікна (4 шт.). Дякую за розуміння та підтримку! – каже Володимир Байгер.