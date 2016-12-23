Кому з тернополян вручили державні нагороди? (список)

Перед початком сесії обласної ради у сесійному залі голова Тернопільської обласної державної адміністрації Степан Барна та голова обласної ради Віктор Овчарук відзначили державними нагородами України військовослужбовців та волонтерів Тернопільської області:

– орденом “За мужність” ІІІ ступеня молодшого сержанта запасу ДЕРЕХА Віталія Мирославовича – головного сержанта – командира відділення протитанкового дивізіону окремого штурмового батальону «Айдар»;

– нагрудним знаком «За оборону Луганського аеропорту» (посмертно) солдата КВАЧА Ореста Арсеновича – стрільця штурмової роти окремого штурмового батальону «Айдар», який загинув 27 липня 2014 року поблизу нп Георгієвка, Луганської області;

– нагрудним знаком «За оборону Луганського аеропорту» (посмертно) солдата ЮРКЕВИЧА Андрія Михайловича – командира взводу окремого штурмового батальону «Айдар», який загинув 05 вересня 2014 року поблизу нп Весела Гора, Луганської області;

– відзнакою Міністра оброни України медаллю «За сприяння Збройним Силам України» МУСІХІНУ Лілію Іванівну – голову Центру допомоги учасникам антитерористичної операції, активістку «Самооборони Майдану Тернопільщини»;

– відзнакою Міністра оброни України медаллю «За сприяння Збройним Силам України» ДЯЧИШИН Ольгу Михайлівну – активістку «Логістичного центру (складу) допомоги бійцям АТО Тернопіль»;

– відзнакою Міністра оброни України медаллю «За сприяння Збройним Силам України» ВАСЬКА Петра Зіновійовича – депутата Тернопільської обласної Ради, волонтера;

– відзнакою Міністра оброни України медаллю «За сприяння Збройним Силам України» САВОНЧАКА Руслана Миколайовича – підприємця, волонтера;

– Грамотою Міністра оборони України БУДІЯ Ігоря Васильовича – волонтера.