Вона помре, її не стане, не буде тут старих ходів

Поділ лиш житиме на небі, на сторінках нових віків

Жиди образяться на те, що їх євреями назвуть

Усіх їх довгими колонами у Петриків на розстріл поведуть

Кожен клаптик давнього Тернополя цінний людьми та подіями, які робили із нас Місто. Приналежність до міської культури це не лише розкішні камениці та елегантно вбрані пани та панянки, то перш за все середовище “без буряків і колгоспу”. Можете собі уявити моє щире здивування, коли туристи переконують у тому, що тут не відчувається духу “провінції”.

На фото Паращука,2 – “котельня/комбінат”, яка стоїть на фундаментах давньої жидівської синагоги. Без перебільшення, не вдаючись у деталі, скажу, що це місце по праву слід вважати святим. Мені щиро жаль, що ми (місто) не знайшли у собі мудрості відновити або зберегти пам’ять про цю споруду…

Тарас Циклиняк на найбільшому публічному цифровому архіві унікальних матеріалів про історію міста “Най все буде Тернопіль!”.