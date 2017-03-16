Новини Тернополя 

Кожен тернопільський будинок платитиме ЖЕКу за прибирання окремо

Maryana Прокоментуй!

На черговому засіданні виконавчого комітету управлінню житлово-комунального господарства, благоустрою та екології доручили повноваження встановлювати та коригувати тарифи на житлово-комунальні послуги. Це означає, що тарифи за обслуговування багатоповерхових будинків будуть встановлюватися для кожного будинку окремо, але після узгодження з мешканцями.

«Раніше тарифи на житлово-комунальні послуги у Тернополі затверджував виконавчий комітет. Зараз ці повноваження буде реалізовувати управління ЖКГ, – пояснює міський голова Сергій Надал. – Тобто балансоутримуюча організація, або як в народі називають ЖЕК, повинен розробити вартість тарифу для кожного будинку окремо, обговорити його з мешканцями будинку і лише після цього управління ЖКГ буде затверджувати/незатверджувати тариф і контролювати, щоб він відповідав якості послуг, які надаються».

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