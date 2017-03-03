Крук крукові око не вибере, але на Тернопільщині два рідні брати довели протилежне

Коли у мешканця села Лідихів пропала банківська картка, він і подумати не міг, що злодієм виявиться старший брат. Однак правоохоронці довели протилежне.

Картка пропала з будинку, де проживають обидва родичі. Власник пропажі звернувся з заявою в поліцію, а правоохоронці встановили особу злодія.

Розважитись на гроші молодшого вирішив старший брат. Парубок вже потрапляв поле зору правоохоронців за хуліганські дії. Тепер, замість попросити готівку, вирішив криміналити. Викрав картку, зняв сімсот гривень і витратив на власні забаганки.

Тепер доведеться відповісти за скоєне. За фактом крадіжки відкрито кримінальне провадження. Тривають слідчі дії.