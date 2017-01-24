Кримчанин зґвалтував жительку Тернопільщини

Зґвалтування інкримінують правоохоронці Лановеччини тридцятип’ятилітньому жителю Криму. За словами начальника місцевого відділення поліції Василя Бурика, інцидент трапився 22 січня. Близько 19:52 до них звернулася жителька села Грибова, 1972 року народження, і повідомила, що її побили та всупереч волі вступили в статеві зносини.

Правоохоронці затримали підозрюваного у злочині. Ним виявився житель Криму, який приїхав до батьків на свята. Обоє учасників конфлікту відпочивали з друзями та розпивали спиртні напої. Після зустрічі кримчанин запропонував провести потерпілу. Неподалік від її будинку він кинув жінку на сніг та зґвалтував. На момент злочину потерпіла та зловмисник перебували у стані алкогольного сп’яніння – у крові обох експертиза показала 2,5 проміле алкоголю.

Житель Криму у скоєному зізнався. Він стверджує, що виною у всьому алкоголь. Чоловік одружений. Має трьох дітей.

Василь Бурик каже, що правоохоронці звернулися до суду для обрання запобіжного заходу – домашній арешт. Аби підозрюваний не втік, у нього вилучили документи.

Триває розслідування за статтею 152 частина 1 ККУ – зґвалтування, тобто статеві зносини із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.