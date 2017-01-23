Київ святкуватиме День Тернопільщини

14 лютого столиця відзначить День Тернопільщини. Захід відбуватиметься впродовж усього дня в Українському домі.

Деталі урочистостей обговорили в Тернопільській ОДА минулої суботи за участю голови міжфракційного депутатського об’єднання в Верховній Раді «Тернопільщина», народного депутата Романа Заставного.

Передбачається, що участь в Дні Тернопільщини в Києві візьмуть відомі на рівні країни і світу вихідці з Тернопілля – громадсько-політичні діячі, митці, спортсмени, представники духовенства.

Це буде цілком новий формат презентації області на рівні України, – зазначив Роман Заставний.