Лауреати “Літературного Тернополя” минулого року

Відбулося нагородження переможців премії журналу «Літературний Тернопіль». За підсумками 2016 року лауреатами стали:

у номінації «ПРОЗА»:

Володимир Гринечко, член Національної спілки письменників України

Людмила Гичко – за супердетектив «Закохані в місячному сяйві»

У номінації «ПОЕЗІЯ»:

Юрій Завадський, член Асоціації українських письменників – за добірку віршів «Тілом»

У номінації «ПУБЛІЦИСТИКА»

Галина Садовська, заслужений журналіст України — за серію публікацій про подвижників нації.

Довідка:

Премія літературно-мистецького і громадсько-політичного часопису “ЛІТЕРАТУРНИЙ ТЕРНОПІЛЬ” заснована у 2009 році.

Журнал виходить у Тернополі від березня 2008 року. Створений на основі журналу «Тернопіль». Засновники – Тернопільська обласна організація НСПУ, видавничий дім «Вільне життя». Головний редактор журналу – Богдан Мельничук.

До складу редколегії «Літературного Тернополя» входять авторитетні тернопільські письменники, науковці, громадські діячі. Саме вони й обирають лауреатів літературної премії.