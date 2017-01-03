Лауреати “Літературного Тернополя” минулого року
Відбулося нагородження переможців премії журналу «Літературний Тернопіль». За підсумками 2016 року лауреатами стали:
у номінації «ПРОЗА»:
- Володимир Гринечко, член Національної спілки письменників України
- Людмила Гичко – за супердетектив «Закохані в місячному сяйві»
У номінації «ПОЕЗІЯ»:
- Юрій Завадський, член Асоціації українських письменників – за добірку віршів «Тілом»
У номінації «ПУБЛІЦИСТИКА»
- Галина Садовська, заслужений журналіст України — за серію публікацій про подвижників нації.
Довідка:
Премія літературно-мистецького і громадсько-політичного часопису “ЛІТЕРАТУРНИЙ ТЕРНОПІЛЬ” заснована у 2009 році.
Журнал виходить у Тернополі від березня 2008 року. Створений на основі журналу «Тернопіль». Засновники – Тернопільська обласна організація НСПУ, видавничий дім «Вільне життя». Головний редактор журналу – Богдан Мельничук.
До складу редколегії «Літературного Тернополя» входять авторитетні тернопільські письменники, науковці, громадські діячі. Саме вони й обирають лауреатів літературної премії.
1 коментар до запису “Лауреати “Літературного Тернополя” минулого року”
свій до свого по своє)))))