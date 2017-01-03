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Лауреати “Літературного Тернополя” минулого року

Lyubashka 1 коментар

Відбулося нагородження переможців премії журналу «Літературний Тернопіль».  За підсумками 2016 року лауреатами стали:

у номінації «ПРОЗА»:

  • Людмила Гичко – за супердетектив «Закохані в місячному сяйві»

У номінації «ПОЕЗІЯ»:

  •  Юрій Завадський, член Асоціації українських письменників – за добірку віршів «Тілом»

У номінації «ПУБЛІЦИСТИКА»

  • Галина Садовська, заслужений журналіст України — за серію публікацій про подвижників нації.

Довідка:

 

Премія літературно-мистецького і громадсько-політичного часопису “ЛІТЕРАТУРНИЙ ТЕРНОПІЛЬ” заснована у 2009 році.

Журнал виходить у Тернополі від березня 2008 року. Створений на основі журналу «Тернопіль». Засновники – Тернопільська обласна організація НСПУ, видавничий дім «Вільне життя». Головний редактор журналу – Богдан Мельничук.

До складу редколегії «Літературного Тернополя»  входять авторитетні тернопільські письменники, науковці, громадські діячі. Саме вони й обирають лауреатів літературної премії.

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