Легковажність довела тернополянку у поліцію

Відпочинок в караоке-барі закінчився для тернополянки втратою мобільного. Жінка на деякий час відволіклася, залишивши засіб зв’язку на барній стійці. Декілька хвилин неуваги власниці вистачило, аби недешевий гаджет «перекочував» у кишеню 27-річного відвідувача бару.

Хлопець уже не раз притягувався до кримінальної відповідальності за пристрасть до чужого майна. Та злочинну залежність подолати не намагається, бо жити хоче на широку ногу, а працювати – ні.

Кримінальне провадження розпочато за частиною першою статті 185 ККУ. Триває досудове розслідування.