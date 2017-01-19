Лідерами по найдорожчому проїзду в електротранспорті стали Київ, Одеса, Вінниця та Тернопіль
Тернопільський ДемАлянс провів моніторинг вартості проїзду в тролейбусах та маршрутках у всіх обласних центрах України. Лідерами по найдорожчому проїзду в електротранспорті стали Київ, Одеса, Вінниця та Тернопіль, а найдорожчі маршрутні транспортні засоби у Дніпрі та Харкові. Отже, станом на сьогоднішній день вартість разового квитка в громадському транспорті по Україні наступна:
(вартість проїзду в тролейбусі / вартість проїзду в маршрутному т/з)
Вінниця 3,00 / 4,00
Дніпро 1,50 / 4,00-6,00
Житомир 2,00 / 4,00
Запоріжжя 2,00 / 4,00
Івано-Франківськ 2,00 / 4,00
Київ 3,00 / 5,00
Кропивницький 2,50 / 3,50
Луцьк 2,00 / 3,00
Львів 2,00 / 4,00
Миколаїв 2,00 / 4,00
Одеса 3,00 / 5,00
Полтава 2,00 / 4,00
Рівне 2,00 / 3,00
Суми 1,75 / 3,00
Тернопіль 3,00 / 4,00
Ужгород – / 4,00
Харків 2,50 / 2,75-5,50
Херсон 1,25 / 3,00
Хмельницький 1,50 / 3,50
Черкаси 1,50 / 3,00
Чернівці 1,50 / 3,00
Чернігів 2,00 / 3,50
В тимчасово окупованих територіях моніторинг не проводився