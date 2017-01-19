Тернопільський ДемАлянс провів моніторинг вартості проїзду в тролейбусах та маршрутках у всіх обласних центрах України. Лідерами по найдорожчому проїзду в електротранспорті стали Київ, Одеса, Вінниця та Тернопіль, а найдорожчі маршрутні транспортні засоби у Дніпрі та Харкові. Отже, станом на сьогоднішній день вартість разового квитка в громадському транспорті по Україні наступна:

(вартість проїзду в тролейбусі / вартість проїзду в маршрутному т/з)

Вінниця 3,00 / 4,00

Дніпро 1,50 / 4,00-6,00

Житомир 2,00 / 4,00

Запоріжжя 2,00 / 4,00

Івано-Франківськ 2,00 / 4,00

Київ 3,00 / 5,00

Кропивницький 2,50 / 3,50

Луцьк 2,00 / 3,00

Львів 2,00 / 4,00

Миколаїв 2,00 / 4,00

Одеса 3,00 / 5,00

Полтава 2,00 / 4,00

Рівне 2,00 / 3,00

Суми 1,75 / 3,00

Тернопіль 3,00 / 4,00

Ужгород – / 4,00

Харків 2,50 / 2,75-5,50

Херсон 1,25 / 3,00

Хмельницький 1,50 / 3,50

Черкаси 1,50 / 3,00

Чернівці 1,50 / 3,00

Чернігів 2,00 / 3,50

В тимчасово окупованих територіях моніторинг не проводився