Новини Тернополя 

Лілії Проць стало тісно у Тернополі

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І відома спортсменка відправилась у с.Великі Гаї. Про це вона пише у мережі Фейсбук.

  • Стало мені тісно у Тернополі. Провела заходи у ДНЗ с.Великі Гаї (скоро будуть у школі), у ДНЗ та школах Байковецької громади. А ось тут Юрій Міщук запропонував провести заходи для Почаївської громади. Як почали ми розписувати, то виявилось що потрібно місяць чуть не щодня їздити до них Тому вирішили трішки мінятися з тернопільськими садками та школами. Сьогодні ось розпочали з дитячого садка, – ділиться новими досягненнями Лілія Проць.

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