Лілії Проць стало тісно у Тернополі

І відома спортсменка відправилась у с.Великі Гаї. Про це вона пише у мережі Фейсбук.

Стало мені тісно у Тернополі. Провела заходи у ДНЗ с.Великі Гаї (скоро будуть у школі), у ДНЗ та школах Байковецької громади. А ось тут Юрій Міщук запропонував провести заходи для Почаївської громади. Як почали ми розписувати, то виявилось що потрібно місяць чуть не щодня їздити до них ☺