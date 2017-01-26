Майже три десятки колективів фестивалили на парафії святого апостола Петра у Тернополі

Цьогоріч у Тернополі вдруге на парафії святого апостола Петра, де розташована найбільша в Україні шопка, відбувся фестиваль-конкурс «Возвеселімся всі разом нині». Він зібрав майже три десятки колективів, які представили на огляд журі та гостей чимало нових коляд і оригінальні обробки відомих різдвяних пісень.

— Коли Ісус народився у Вифлеємі, то до Його прослави насамперед були запрошені ангели. Вони співали Народженому: «Слава Богу на висотах», — сказав перед відкриттям заходу ініціатор фесту отець Юстиніан Городечний (Чин братів Менших). — І це головне завдання, яке ми поставили перед собою на фестивалі колядок: щоб був прославлений Бог, який спочив у яслах, Бог, котрий захотів так близько бути з нами і ділити з нами наші радості, смутки й поразки.

Цьогоріч оцінювали учасників фестивалю-конкурсу в номінаціях «Хоровий спів», «Вокальний ансамбль», «Солісти-вокалісти» і «Дитячі хорові колективи». До складу журі увійшли заслужений діяч мистецтв Василь Кочій (голова), заслужений працівник культури Володимир Верней, журналістка, літераторка, громадська діячка Марія Баліцька і голова циклової комісії хорового диригування Тернопільського музичного училища ім. С. Крушельницької Анатолій Ороновський.

За словами організаторки дійства, регента хору «Осанна» парафії святого апостола Петра Ольги Коневич, на фестиваль прибули учасники зі Збаражчини, Теребовлянщини, Бучаччини, Зборівщини, багатьох храмів Тернополя і приміських сіл, а також Винників (Львів). «Серед учасників — не лише церковні хори, а й світські, — зауважила Ольга Коневич. — Зокрема, з музичної школи №2 ім. М. Вербицького».

Для камерного хору церкви Воздвиження Чесного Хреста Господнього при монастирі отців василіян (Бучач) такі фестивалі — це можливість представити свої напрацювання журі й широкій аудиторії, а також почерпнути нові знання і досвід від інших колективів. «В іншому середовищі можна себе по-іншому почути, побачити, — зауважила учасниця хору Леся Рибалт. — Кожен фестиваль — це сходинка в духовному і культурному зростанні. Якщо будемо сидіти на місці, то не розвиватимемося. А так щоразу шукаємо нові твори, працюємо над ними, звертаємо увагу на думку журі».

Цьому бучацькому колективу пішов 26 рік. «Наш хор заснував у 1991 році Мирослав Гребеньовський, — додала керівник Оксана Гребеньовська. — І нині, коли йому вже 85 літ, пан Мирослав робить нам аранжування, розписує по партіях. Ми користуємося його традиціями, гармонікою, звучанням. Мирослав Гребеньовський працював над злагодженим тембральним звучанням і образним змістом кожного твору. Це наш гуру, ми завжди прислухаємося до його порад».

Хор тривалий час відвідує різноманітні фестивалі. Кілька років поспіль він бере участь у «Коляді на Майзлях» (Івано-Франківськ) і щоразу привозить звідти нагороди. Не став винятком і Тернопіль. На фестивалі-конкурсі «Возвеселімся всі разом нині» бучаччани вибороли гран-прі. І дарма, що через різні труднощі приїхали аж на завершення дійства, та їхній виступ, як згодом сказав Володимир Верней, «наробив шуму» серед журі.

Не залишилися без нагород і решта учасників фестивалю. Кожен колектив отримав диплом, збірки колядок, пам’ятні подарунки від організаторів і шквал оплесків від вдячних слухачів.

НОВИНИ ПАРАФІЇ СВ. АП. ПЕТРА