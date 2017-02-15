Маленька 5-річна тернополянка померла через злоякісну пухлину

Злоякісна пухлина головного мозку – саме від цього померла п’ятирічна дівчина вранці 13 лютого у селі Шутроминці Заліщицького району.

За словами начальника місцевого відділення поліції Андрія Гожія, батьки і не підозрювали про страшну хворобу їхньої дитини. Дівчинка не скаржилася ні на що, болі не було, а тому медоглядів вона не проходила. Лікарі кажуть, що хворобу можна було б виявити, якби були приступи та ускладнення.

Перший приступ трапився саме 13 лютого. Він виявився для малечі останнім. Дитина померла ще до приїзду швидкої допомоги.