Як тернопільське підприємство руйнує те, що могло стати хорошою дорогою
Акісти “Автомайдану” вирішили тернополян познайомити з новатором у сфері ремонту асфальту – директором КП «Міськшляхрембуд» Володимиром Андрійовичем Малко.
- Саме працівники його компанії створюють вигляд належного стану дороги в напрямку села Березовиця. Чому лише створюють вигляд? – Тому що або Міськшляхрембуд знає те, чого ще досі не знаємо ми, а саме: як зробити якісну дорогу навіть тоді, коли на вулиці ллє дощ, або Тернопільське міське ремонтно-будівельне підприємство саме зараз руйнує те, що могло стати хорошою дорогою.
Висновок очевидний – європейські дороги так і залишатимуться лише нашою мрією доти, поки ремонтні дороги будуть виконуватись для чергової звітності установ, а не для якісного і довготривалого користування, – йдеться на сторінці організації в мережі Фейсбук.