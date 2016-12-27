Маршрутки по 4 грн., а тролейбуси – по 3 грн.: у Тернополі готуються до підняття тарифів

Днями Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) повідомила, що підприємства електротранспорту більше не отримуватимуть електроенергію за пільговими тарифами. Це означає, що КП «Тернопільелектротранс» оплачуватиме за електроенергію як звичайний споживач без права на пільгу.

«Для того, щоб підприємство залишилось і працювало в Тернополі, є два шляхи: перший – це підняття тарифу, а другий – орган місцевого самоврядування повинен шукати кошти у бюджеті для компенсації різниці тарифу, – розповідає директор КП «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. – При цьому минулого року і так відшкодування за проїзд пільговиків переклали на орган місцевого самоврядування, а цього року ми маємо зростання вартості тарифу на електроенергію».

Окрім того, ідеться про підвищення з 1 січня 2017 року мінімальної заробітної плати до 3200 грн. та підвищення вартості комплектуючих для транспорту. Імовірно зростуть ціни на дизпаливо, що у сумі з попередніми витратами призведе до збільшення витрат і для перевізників маршрутного таксі. Відтак, щоб не було збоїв в роботі громадсько-пасажирського транспорту, перевізники подали розрахунки на тариф у маршрутних таксі у розмірі 4 гривні, а у тролейбусах – 3 гривні.

«Незважаючи на те, що Уряд за два роки не дав жодної гривні на компенсацію проїзду пільговиків, ми зберегли проїзд усіх пільговиків в тролейбусах та соціальних автобусах міста, – зазначає міський голова Сергій Надал. – Також наше завдання здешевити вартість проїзду для тернополян, для цього ми запровадили електронний квиток у тролейбусах, який вже працює і дає можливість людям економити до 10 %».

Питання підвищення вартості проїзду в громадському транспорті Тернополя обговорювалося серед перевізників та населення впродовж року. Та, пропри це, тариф до сьогодні вдавалось втримувати. Тому чи буде змінено тариф на проїзд у громадському транспорті буде розглядатися на засіданні виконавчого комітету.