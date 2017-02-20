Новини Тернополя 

Медики не могли самі госпіталізувати пенсіонерку з Тернополя, тому покликали рятувальників

Maryana Прокоментуй!

19 лютого до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС зверталися працівники швидкої медичної допомоги з проханням надати допомогу у транспортуванні до карети швидкої допомоги людей, які самостійно не можуть пересуватися.

О 13:24 рятувальники частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області допомогли медикам в транспортуванні хворої жінки з п’ятого поверху житлового будинку до автомобіля швидкої допомоги. Як з’ясувалося, 67-річній власниці квартири, у багатоповерховому будинку на вул. Л.Українки в Тернополі, через підозру на гіпертонію була необхідна термінова госпіталізація.

Однак, через важкий стан хворої та надмірну вагу медпрацівники не змогли її транспортувати власними силами.

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