Медики не могли самі госпіталізувати пенсіонерку з Тернополя, тому покликали рятувальників

19 лютого до оперативно-координаційного центру Управління ДСНС зверталися працівники швидкої медичної допомоги з проханням надати допомогу у транспортуванні до карети швидкої допомоги людей, які самостійно не можуть пересуватися.

О 13:24 рятувальники частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Тернопільській області допомогли медикам в транспортуванні хворої жінки з п’ятого поверху житлового будинку до автомобіля швидкої допомоги. Як з’ясувалося, 67-річній власниці квартири, у багатоповерховому будинку на вул. Л.Українки в Тернополі, через підозру на гіпертонію була необхідна термінова госпіталізація.

Однак, через важкий стан хворої та надмірну вагу медпрацівники не змогли її транспортувати власними силами.