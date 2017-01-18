Мерія дала гроші, щоб тернопільські школярі займалися ще й тенісом

У 2017 році на території шкіл №2, 11 та 16 облаштують сучасні універсальні спортивні майданчики, де школярі зможуть займатися футболом, волейболом, баскетболом та тенісом. На це із міського бюджету передбачено майже 4 млн.грн.

Як розповідає начальник управління освіти та науки Ольга Похиляк, минулого року було відкрито перші три спортивні майданчики на території шкіл № 6, 8 та 19. Цього року школи вибирали так, щоб вони знаходилися у різних мікрорайонах: на «Новому світі», масивах «Сонячний» та «Дружба». Майданчиками зможуть користуватись і діти з будинків, які розташовані біля навчальних закладів.