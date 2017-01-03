Мерія Тернополя готова профінансувати перевезення та перепоховання Олександра Олеся

Ні я особисто, ні громада Тернополя не можуть спокійно дивитися на ситуацію, яка склалася у столиці Чехії Празі, де рештки відомого українського письменника Олександра Олеся, який похований у Чехії були примусово ексгумовані. У могилі Олександра Олеся у Празі збираються поховати іншу людину.

Олександр Кандиба-Олесь був не лише одним з найвидатніших письменників та поетів України, він виховав одного з лідерів Організації Українських Націоналістів, «праву руку» Євгена Коновальця Олега Ольжича.

У травні 1942 року саме на землі Тернопілля Почаївська конференція ОУН обрала Олега Кандибу-Ольжича заступником голови Проводу Українських Націоналістів та головою Проводу на українських землях. Тоді під час своєї промови Олег Ольжич дякував своєму батьку Олександру Олесю за дух українського націоналіста, який він вживлював у свого сина з самого дитинства.

Тому сьогодні українці не мають права кинути на призволяще рештки великого українця Олександра Олеся.

Мерія Тернополя пропонує нащадкам Кандиби-Олеся декілька варіантів для поховання у Тернополя, в тому числі у майбутньому Пантеоні Героїв у Парку Слави.

Олександр Олесь має спочивати у спокої на рідній українській землі.

Усі великі Українці, починаючи від Петлюри, і закінчуючи Бандерою, мають бути перепоховані в Україні. Тоді почнеться справжнє відродження України.