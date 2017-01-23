Мерія Тернополя виділить освітянам на зарплати майже 15 мільйонів

Уряд прийняв рішення про підвищення рівня оплати праці педагогічних працівників з 1 січня 2017 року. Проте це стосувалося лише працівників шкіл. А збільшення посадових окладів педагогічних працівників інших закладів освіти (дошкільних, позашкільних та інших) повинно було відбутися лише з 1 вересня 2017 року.

У зв’язку з цим Тернопільська міська рада розглянула можливість передчасного підвищення заробітної плати педагогам міста. За попереднім розрахунками для цього необхідно додатково виділити із бюджету міста майже 15 млн. грн.

Таким чином, мерія міста вирішила не робити різниці між категоріями педагогічних працівників і збільшити посадові оклади всім без винятку педагогам Тернополя з 1 січня 2017 року.