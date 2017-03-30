Мешканці Тернопільщини можуть скористатися Урядовою програмою «Доступні ліки»

1 квітня 2017 року стартує Урядова програма «Доступні ліки». Пацієнти зможуть отримати ліки від серцево-судинних захворювань, діабету ІІ типу та бронхіальної астми безкоштовно або з незначною доплатою. Про це повідомив начальник управління охорони здоров`я облдержадміністрації Володимир Богайчук.

«Як бачимо, реформи в галузі охорони здоров’я продовжуються. Мета програми «Доступні ліки» – забезпечити кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість їхнього життя і запобіжать виникненню ускладнень та передчасної смертності. З усіх питань можна звертатися на урядову «гарячу лінію» 15-45. Для втілення цього проекту для нашої області Урядом виділено 500 млн. грн. Тернопільщина отримає 13 мільйонів гривень. Щоб отримати безкоштовні ліки, потрібно звернутися лікаря та отримати правильно виписаний рецепт. Відтак – завітати до аптеки з позначкою «Доступні ліки». Там можна отримати ліки безкоштовно або з частковою доплатою за рецептом. Вартість ліків повністю або частково оплачує держава», – зазначив Володимир Богайчук.

Він повідомив, що аптеки на добровільних умовах підписують договір з місцевими органами влади та стають учасниками програми. Список аптек згодом буде на сайті МОЗ. Механізм відшкодування вартості ліків (реімбурсації) поширюється на серцево-судинні захворювання, діабет ІІ типу та бронхіальну астму.

«Пріоритетність надали лікуванню цих хвороб, оскільки саме вони найбільше впливають на показники смертності населення або суттєво знижують якість життя пацієнта та ефективно лікуються на амбулаторному рівні. Смертність від серцево-судинних хвороб складає 65% від загальної смертності населення в Україні. Відповідно до статистичних даних за 2015 рік, на діабет ІІ типу страждає один мільйон осіб. Це у 6 разів більше, ніж на діабет І типу (інсулінозалежний). Хворих на бронхіальну астму зареєстровано 210 тис., за статистикою 2015-го. Здебільшого, це діти та молодь», – констатував Володимир Богайчук.

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